DMCH के इमरजेंसी वार्ड में अचानक ऑक्सीजन सप्लाई बंद, झुलसे हुए मरीज को रेफर किया गया पटना

दरभंगा: बिहार के दरभंगा के डीएमसीएच में बुधवार शाम इमरजेंसी विभाग के ट्राइएज एरिया में अचानक ऑक्सीजन सप्लाई बाधित होने से अफरा-तफरी मच गई. उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में हुई ऐसी घटना से मरीजों के परिजनों में भारी गुस्सा देखने को मिला. गंभीर रूप से झुलसे हुए कमतौल निवासी एक मरीज का इलाज चल रहा था, जब पाइपलाइन से ऑक्सीजन की आपूर्ति ठप हो गई.

परिजनों में भड़का गुस्सा: ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने की सूचना मिलते ही मरीज के परिजन घबरा उठे. उन्होंने अस्पताल कर्मियों से नोकझोंक की और हंगामा शुरू कर दिया. परिजनों का आरोप था कि स्थिति गंभीर होने के बावजूद अस्पताल में कोई त्वरित व्यवस्था नहीं की गई. अफरा-तफरी के बीच एक ऑक्सीजन सिलेंडर लाया गया, लेकिन परिजनों ने दावा किया कि वह खाली था, जिससे विवाद और बढ़ गया.

"मेरा बेटा बुरी तरह झुलस गया था, उसका डीएमसीएच में इलाज चल रहा था. इमरजेंसी विभाग के ट्राइएज एरिया में पाइपलाइन से ऑक्सीजन की आपूर्ति अचानक बंद हो गई. ऑक्सीजन सिलेंडर लाया गया, लेकिन वो भी काली था."-मरीज के परिजन

मरीज को पटना रेफर किया गया: हंगामे के बीच मामला शांत नहीं हो पाया और मरीज के परिजनों ने बेहतर इलाज के लिए उसे पटना रेफर करवा लिया. परिजन मरीज को लेकर तुरंत रवाना हो गए. इस दौरान अस्पताल में मौजूद अन्य लोग और स्टाफ के हस्तक्षेप से स्थिति को कुछ हद तक नियंत्रित किया गया. परिजन ने बताया कि मरीज को समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाने से उसकी हालत और बिगड़ गई.

उपाधीक्षक की त्वरित कार्रवाई: मामले की जानकारी मिलते ही डीएमसीएच के उपाधीक्षक डॉ. सुरेंद्र कुमार ने तुरंत कार्रवाई की. उन्होंने आउटसोर्सिंग एजेंसी के कर्मी को मौके पर भेजा, जिसने पहुंचते ही ऑक्सीजन सप्लाई बहाल कर दी. हालांकि तब तक मरीज को रेफर कर दिया गया था. डॉ. सुरेंद्र कुमार ने घटना की गंभीरता को देखते हुए सिस्टर इंचार्ज और वार्ड बॉय से जवाब तलब किया है.