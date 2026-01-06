ETV Bharat / state

चित्रकूट में अस्पताल ले जाते समय मरीज की मौत, रास्ते में खराब हुई एंबुलेंस, आधे घंटे तक नहीं मिला इलाज

चित्रकूट : मानिकपुर मुख्य बाजार में मंगलवार को एंबुलेंस खराब होने के कारण बुजुर्ग मरीज की मौत हो गई. पुलिस व अन्य लोगों ने धक्का देकर एंबुलेंस को बीच रास्ते से हटाया और निजी वाहन से बजुर्ग को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया.

इंद्रानगर में रहने वाले शिक्षक हेमराज सिंह के पिता हनुमान प्रसाद (75) बीमार थे. मंगलवार को तबीयत ज्यादा खराब होने पर 108 एंबुलेंस को काल किया. करीब आधे घंटा बाद एंबुलेंस आई. हनुमान प्रसाद को एंबुलेंस से लेकर अस्पताल जा रहे थे, तभी मानिकपुर बाजार में एंबुलेंस खराब हो गई.

एंबुलेंस चालक गाड़ी को सही करने की कोशिश की. लेकिन सफलता नहीं मिली. इसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर एंबुलेंस को धक्का देकर सड़क के किनारे खड़ा किया. इस बीच करीब आधे घंटे तक बुजुर्ग मरीज तड़तपा रहा. एंबुलेंस में ऑक्सीजन की सुविधा तक नहीं थी.

परिजनों ने किसी तरह निजी गाड़ी बुक की और बुजुर्ग को लेकर मानिकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे. डॉक्टरों ने जांच-पड़ताल की और बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया. बुजुर्ग की मौत पर परिजनों ने नाराजगी दिखाई.