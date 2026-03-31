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फरीदाबाद में अस्पताल रैंप हादसा: तीसरी मंजिल ले जाते समय मरीज की मौत, लापरवाही का आरोप

फरीदाबाद के बीके सिविल अस्पताल में रैंप से तीसरी मंजिल ले जाते समय मरीज की मौत हो गई.

Patient Dies on Ramp at BK Civil Hospital Faridabad
फरीदाबाद में अस्पताल रैंप हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 31, 2026 at 11:18 AM IST

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फरीदाबाद: फरीदाबाद के बीके सिविल अस्पताल में सोमवार को इलाज के दौरान फैज अहमद नामक एक व्यक्ति की मौत हो गई. घटना में मृतक के साथ आए उसके मकान मालिक और पड़ोसियों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि लिफ्ट बंद होने के कारण मरीज को रैंप के रास्ते तीसरी मंजिल पर ले जाते समय ही उनकी जान चली गई.

अचानक बिगड़ी तबीयत: प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो फैज अहमद सेक्टर-23 की संजय कॉलोनी में किराए के मकान में रहते थे. सोमवार को उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. उन्हें तत्काल इलाज के लिए बीके सिविल अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने मरीज को तीसरी मंजिल पर स्थित हृदय केंद्र में दिखाने की सलाह दी.

रैंप से ले जाते समय हुआ हादसा: मृतक के मकान मालिक ने कहा कि, "जब हम मरीज को ओपीडी लिफ्ट के पास ले गए, तो पता चला कि लिफ्ट काम नहीं कर रही है. मजबूरी में हमने रैंप से मरीज को ऊपर ले जाना शुरू किया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई. मरीज की हालत पहले से ही गंभीर थी और लिफ्ट काम कर रही होती तो उनकी जान बच सकती थी."

तीसरी मंजिल ले जाते समय मरीज की मौत (ETV Bharat)

जांच की मांग: वहीं, मृतक के पड़ोसी गोपाल राय ने कहा कि, "लिफ्ट बंद होने के कारण हमें अस्पताल में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. हम चाहते हैं कि इस मामले की पूरी जांच की जाए ताकि किसी प्रकार की लापरवाही सामने आए तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई हो सके."

बिहार में रहता है परिवार: मृतक के पड़ोसियों की मानें तो फैज अहमद फरीदाबाद में अकेले रहते थे, जबकि उनका परिवार बिहार में रहता है. उनकी अचानक तबीयत बिगड़ने पर मकान मालिक और पड़ोसी ही उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे.

अस्पताल प्रशासन का बयान: वहीं, इस बारे में बीके सिविल अस्पताल के प्रधान चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विकास गोयल ने बताया कि, "मामला हमारे संज्ञान में आया है. अगर परिवार की ओर से शिकायत आती है.जांच में किसी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है, तो उसके आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी."

लिफ्ट की स्थिति पर विवाद: अस्पताल प्रशासन की मानें तो अस्पताल में लिफ्ट उस समय काम कर रहा था, लेकिन मृतक के साथ आए लोगों ने लिफ्ट बंद होने का आरोप लगाया है.

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