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फरीदाबाद में अस्पताल रैंप हादसा: तीसरी मंजिल ले जाते समय मरीज की मौत, लापरवाही का आरोप

फरीदाबाद में अस्पताल रैंप हादसा ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: फरीदाबाद के बीके सिविल अस्पताल में सोमवार को इलाज के दौरान फैज अहमद नामक एक व्यक्ति की मौत हो गई. घटना में मृतक के साथ आए उसके मकान मालिक और पड़ोसियों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि लिफ्ट बंद होने के कारण मरीज को रैंप के रास्ते तीसरी मंजिल पर ले जाते समय ही उनकी जान चली गई. अचानक बिगड़ी तबीयत: प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो फैज अहमद सेक्टर-23 की संजय कॉलोनी में किराए के मकान में रहते थे. सोमवार को उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. उन्हें तत्काल इलाज के लिए बीके सिविल अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने मरीज को तीसरी मंजिल पर स्थित हृदय केंद्र में दिखाने की सलाह दी. रैंप से ले जाते समय हुआ हादसा: मृतक के मकान मालिक ने कहा कि, "जब हम मरीज को ओपीडी लिफ्ट के पास ले गए, तो पता चला कि लिफ्ट काम नहीं कर रही है. मजबूरी में हमने रैंप से मरीज को ऊपर ले जाना शुरू किया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई. मरीज की हालत पहले से ही गंभीर थी और लिफ्ट काम कर रही होती तो उनकी जान बच सकती थी." तीसरी मंजिल ले जाते समय मरीज की मौत (ETV Bharat)