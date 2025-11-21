ETV Bharat / state

केजीएमयू में डायलिसिस नहीं होने पर मरीज की मौत, डॉक्टरों ने मृत्यु प्रमाण पत्र में महिला को पुरुष बताया, जांच के आदेश

परिजनों का आरोप है कि सर्जरी के बाद पांच दिनों तक वेंटिलेटर पर रखा गया. इसके बाद ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया.

शासन ने दिए जांच के आदेश.
शासन ने दिए जांच के आदेश. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : November 21, 2025 at 10:32 PM IST

लखनऊ : केजीएमयू में मरीज के इलाज में लापवाही का मामला सामने आया है. आरोप है कि समुचित इलाज के अभाव में मरीज की दीपावली के दिन मौत हो गई थी. पीड़ित के बेटे ने शासन व कुलपति से शिकायत की थी. शासन ने मामले की जांच कराने के आदेश दिए हैं.

बता दें कि सीतापुर की रहने वाली मीना को हॉर्निया की परेशानी थी. केजीएमयू के ओपीडी में दिखाया. बेटे अविनाश शुक्ला ने बताया कि नौ जून को मां को भर्ती करने के लिए तारीख दी गई थी. लेकिन अस्पताल ने उन्हें उस दिन भर्ती नहीं किया.

करीब तीन महीने बाद 13 सितंबर को भर्ती किया गया. जबकि कागजों में भर्ती की तारीख नौ जून ही दिखाई गई. 17 दिन बाद मीना का गैस्ट्रो सर्जरी विभाग में 30 सितंबर को ऑपरेशन किया गया. सर्जरी के बाद उन्हें पांच दिनों तक वेंटिलेटर पर रखा गया. पांच अक्टूबर को ट्रॉमा सेंटर के क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग में रेफर कर दिया गया. यहां भी मरीज को 15 दिनों तक वेंटिलेटर पर रखा गया.

अविनाश शुक्ला का आरोप है कि मां को किडनी संबंधी परेशानी हो गई. डायलिसिस की जरूरत थी. डॉक्टरों ने दीपावली का हवाला देते हुए डायलिसिस टाल दिया था. तबीयत बिगड़ने से 21 अक्तूबर को मां की सांसें थम गईं. पीड़ित ने शासन में शिकायत की. जिसमें मृत्यु प्रमाण-पत्र में महिला को पुरुष कर दिया गया है.

20 नवंबर को अनु सचिव ज्ञानेंद्र कुमार शुक्ला ने प्रकरण की जांच के आदेश दिए हैं. प्रवक्ता प्रो. केके सिंह ने बताया कि मामले को संज्ञान में लिया गया है. इस मामले की जांच चल रही है.

