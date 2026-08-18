नागौर: जेएलएन अस्पताल में मरीज की मौत पर बवाल, परिजनों ने लापरवाही का लगाया आरोप
अस्पताल प्रशासन कहा कि मरीज के परिजनों की शिकायतों की जांच की जाएगी. परिजनों के आरोपों की स्थिति पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.
Published : August 18, 2026 at 9:45 AM IST
नागौर: जवाहरलाल नेहरू जिला अस्पताल में भर्ती एक मरीज की मौत के बाद हंगामा हो गया. खींवसर क्षेत्र के चावंडिया गांव निवासी 40 वर्षीय सुखराम की उपचार के दौरान मौत होने परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं.घटना के विरोध में परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया और कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए. बाद में बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की गई.
अस्पताल के पीएमओ डॉ. रामावतार जाखड़ ने बताया कि सुखराम को 15 अगस्त को सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था और जांच रिपोर्ट सामान्य बताई जा रही थीं. चिकित्सकों ने लगातार परेशानी के कारण उन्हें जोधपुर रेफर करने की सलाह दी थी. बताया जा रहा है कि मरीज ने एक दिन बाद जाने की बात कही थी.
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टॉयलेट में हुआ हादसा, ऑक्सीजन नहीं मिलने का आरोप: सोमवार सुबह वह अस्पताल के टॉयलेट में गए थे. इसी दौरान घटना हुई. परिजनों का आरोप है कि टॉयलेट में लगी पत्थर की पार्टिशन का हिस्सा टूटकर उनकी छाती पर गिर गया, जिससे उन्हें गंभीर चोट लगी. इसके बाद मरीज को सांस लेने में परेशानी हुई और समय पर ऑक्सीजन व उपचार नहीं मिलने से उसकी मौत हो गई. मृतक सुखराम पिछले करीब चार वर्षों से अस्पताल परिसर में निजी एंबुलेंस संचालन का कार्य कर रहा था. उनके परिवार में दो बेटे और दो बेटियां हैं.
प्रशासन ने जांच का भरोसा दिया: परिजनों ने मामले की कानूनी जांच, दोषियों पर कार्रवाई और 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग की है. पीएमओ डॉ. रामावतार जाखड़ ने बताया कि टॉयलेट के भीतर अचानक दर्द बढ़ने पर मरीज गिर गया था. पत्थर गिरने और चोट लगने के दावों की वास्तविक स्थिति जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी. उन्होंने कहा कि परिजन आरोप लगा रहे हैं, जांच के बाद पूरी सच्चाई सामने आएगी. प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया है.