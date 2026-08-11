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बरेली में BJP विधायक के अस्पताल में बड़ा हादसा, एक्स-रे मशीन गिरने से मरीज की मौत, परिजनों ने किया हंगामा

हंगामा कर रहे परिजनों को पुलिस ने कराया शांत. ( Photo Credit; ETV Bharat )