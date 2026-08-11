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बरेली में BJP विधायक के अस्पताल में बड़ा हादसा, एक्स-रे मशीन गिरने से मरीज की मौत, परिजनों ने किया हंगामा

हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे परिजनों को शांत कराया. दोनों पक्षों में समझौता हो गया है.

हंगामा कर रहे परिजनों को पुलिस ने कराया शांत.
हंगामा कर रहे परिजनों को पुलिस ने कराया शांत. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 10:56 PM IST

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बरेली : नवाबगंज के एक निजी अस्पताल में मंगलवार को एक्सरे कराने के लिए पहुंचे एक मरीज पर एक्सरे मशीन गिरने मौत हो गई. घटना की जानकारी होते ही मरीज के परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया. सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई.

एक्सरे के लिए पहुंचे 70 वर्षीय मरीज के ऊपर अचानक एक्सरे मशीन गिर गई. जिसके चलते मरीज की मौत हो गई. घटना के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया और मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया.

हादसा नवाबगंज स्थित आर्य अस्पताल में हुआ, जिसे भाजपा विधायक डॉ. एमपी आर्य का बताया जा रहा है. मृतक की पहचान नवाबगंज क्षेत्र के शाहपुर गांव निवासी मिश्रीलाल के रूप में हुई है.

परिजनों के मुताबिक, मिश्रीलाल को पेट में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था. मंगलवार को उन्हें एक्सरे के लिए ले जाया गया. इसी दौरान अचानक मशीन उनके ऊपर गिर गई. गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

जिससे परिजन आक्रोशित हो गए और अस्पताल में हंगामा करने लगे. सूचना मिलते ही सीओ निलेश मिश्रा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने परिजनों से बातचीत कर उन्हें शांत कराया. अस्पताल प्रबंधन और मृतक के परिजनों के बीच बातचीत हुई और दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया.

थाना प्रभारी नवाबगंज अरुण कुमार ने बताया कि घटना के संबंध में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है. घटना के संबंध में ईटीवी भारत ने नवाबगंज विधायक डॉ. एमपी आर्य से फोन पर बात की. विधायक ने मरीज की मौत और दोनों पक्षों के बीच समझौता होने की बात स्वीकार की. वहीं दूसरी ओर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. विश्राम सिंह ने बताया कि मामला अभी उनके संज्ञान में नहीं है.

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