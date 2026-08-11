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गोरखपुर: हर्निया के ऑपरेशन के बाद मरीज की मौत; परिजनों में आक्रोश, अस्पताल के बाहर शव रखकर किया प्रदर्शन

आक्रोशित परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है.

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हर्निया के ऑपरेशन के बाद मरीज की मौत (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 2:35 PM IST

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गोरखपुर : चिलुआताल थाना क्षेत्र के सेमरा गांव निवासी राकेश यादव की हर्निया के ऑपरेशन के बाद मौत हो गई. इस घटना से आक्रोशित परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है. न्याय की मांग को लेकर परिजनों ने तारामंडल स्थित संबंधित प्राइवेट हॉस्पिटल के मुख्य गेट के सामने शव को रखकर जमकर प्रदर्शन किया.

प्रदर्शन की सूचना पर पहुंचे रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र के प्रभारी ने परिजनों को समझने का प्रयास किया, लेकिन परिजन लगातार डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं. उनका कहना है कि राकेश यादव पुत्र स्वर्गीय रामवृक्ष यादव को हर्निया के ऑपरेशन के लिए 8 अगस्त तारामंडल में स्थित एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. डॉक्टरों ने उनका ऑपरेशन किया और करीब 24 घंटे बाद उन्हें घर भेज दिया.

घर भेजे जाने के समय मरीज की हालत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन घर पहुंचने के बाद राकेश की तबीयत बिगड़ने लगी. हालत खराब होने पर परिजन उन्हें दोबारा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया. परिजनों का कहना है कि हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने मरीज को लखनऊ के हायर सेंटर रेफर कर दिया. लखनऊ ले जाते समय रास्ते में ही राकेश की मौत हो गई.

मौत की खबर के बाद परिजन शव लेकर वापस अस्पताल पहुंचे और अस्पताल के गेट पर शव रखकर हंगामा शुरू कर दिया. परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. इस दौरान मृतक के परिजन रानी यादव और किसान नेता विजय यादव ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए. खबर लिखे जाने तक प्रदर्शन जारी है. फिलहाल पुलिस समझने का प्रयास कर रही है.

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