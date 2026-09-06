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धनबाद SNMMCH में आधे घंटे तक पावर कट, ICU में भर्ती मरीज की मौत, परिजनों ने अस्पताल की व्यवस्था पर उठाए सवाल

धनबाद एसएनएमएमसीएच में पावर कट के दौरान एक मरीज की मौत हो गई. परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर सवाल उठाए हैं. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.

SNMMCH
धनबाद एसएनएमएमसीएच. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 6, 2026 at 5:21 PM IST

4 Min Read
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धनबाद: कोयला नगरी धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SNMMCH में बिजली व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है. अस्पताल के सर्जिकल ICU समेत कई वार्डों में करीब आधे घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही. बिजली गुल होने के दौरान मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. इसी बीच रविवार को ICU में भर्ती 48 वर्षीय महिला पानमुनि देवी की मौत हो गई.

परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में बिजली रहती तो शायद मरीज की जान बच जाती. हालांकि, अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि बिजली आपूर्ति में तकनीकी खराबी आई थी और जनरेटर में भी समस्या थी, जिसे बाद में दुरुस्त करा लिया गया.वहीं, अस्पताल प्रबंधन ने बिजली बाधित रहने के दौरान किसी मरीज की मौत की जानकारी से इनकार किया है.

परिजन का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

आधे घंटे तक गुल रही बिजली

धनबाद के SNMMCH में रविवार को अचानक बिजली गुल होने से अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई. सबसे ज्यादा परेशानी सर्जिकल ICU में भर्ती मरीजों को हुई. करीब आधे घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने की बात सामने आई है.

इसी दौरान ICU में इलाजरत 48 वर्षीय पानमुनि देवी की मौत हो गई. वह गिरिडीह की रहने वाली थीं. परिजनों के मुताबिक, शनिवार को जहरीले सांप के काटने के बाद उनकी हालत गंभीर हो गई थी. इसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए SNMMCH रेफर किया गया था.

SNMMCH
बिजली कटने के बाद अस्पताल के वार्ड में छाया अंधेरा. (फोटो-ईटीवी भारत)

परिजनों का आरोप

परिजनों का आरोप है कि ICU में पावर कट होने के बाद वहां लगे जरूरी मेडिकल उपकरणों के संचालन पर असर पड़ा. उनका कहना है कि करीब आधे घंटे तक बिजली की समस्या बनी रही और पर्याप्त बैकअप व्यवस्था नहीं होने से मरीजों की परेशानी बढ़ गई. इसी दौरान पानमुनि देवी की मौत हो गई.

हालांकि, महिला की मौत सीधे तौर पर बिजली गुल होने के कारण हुई या उनकी पहले से गंभीर चिकित्सकीय स्थिति इसकी वजह बनी, इसकी पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है. मौत के वास्तविक कारण का पता चिकित्सकीय जांच के बाद ही चल सकेगा.

बिजली संकट का असर केवल ICU तक ही सीमित नहीं रहा. अस्पताल के महिला और पुरुष वार्ड में भी बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई. गर्मी से परेशान मरीजों के परिजन हाथ के पंखे से मरीजों को हवा करते नजर आए.

बिजली की बैकअप व्यवस्था पर सवाल

परिजनों ने अस्पताल की बैकअप व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि ICU और दूसरे वार्डों में बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था हमेशा तैयार रहनी चाहिए. उनका सवाल है कि अगर मुख्य बिजली आपूर्ति बाधित होती है तो जनरेटर और दूसरे बैकअप सिस्टम तत्काल क्यों नहीं चालू हुए.

वहीं, अस्पताल प्रबंधन ने बिजली संकट को लेकर अपना पक्ष रखा है. SNMMCH के वरीय प्रबंधक डॉ. सुमन कुमार ने बताया कि शनिवार को बिजली की सप्लाई में तकनीकी दिक्कत आई थी. इसी दौरान जनरेटर में भी समस्या आ गई. इस कारण अस्पताल में कुछ देर के लिए बिजली गुल रही.

सूचना मिलने के बाद अस्पताल अधीक्षक मौके पर पहुंचे और जनरेटर को दुरुस्त कराया गया. प्रबंधन के अनुसार, करीब आधे घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही. इस दौरान एहतियात के तौर पर ऑपरेशन भी टाल दिए गए.

अस्पताल में बिजली बाधित रहने के दौरान किसी मरीज की मौत होने की फिलहाल जानकारी नहीं है.”-डॉ. सुमन कुमार, वरीय प्रबंधक, SNMMCH

SNMMCH
बिजली कटने के बाद अस्पताल के वार्ड में छाया अंधेरा. (फोटो-ईटीवी भारत)

मामले में जहां एक तरफ परिजन बिजली संकट के बीच मरीज की मौत को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अस्पताल प्रबंधन तकनीकी खराबी की बात कह रहा है और बिजली कटौती के दौरान किसी मरीज की मौत की जानकारी से इनकार कर रहा है.

इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल यही है कि पानमुनि देवी की मौत की वास्तविक वजह क्या थी? क्या उनकी मौत गंभीर चिकित्सकीय स्थिति के कारण हुई या बिजली आपूर्ति बाधित होने का भी इसमें कोई असर था? इन सवालों का जवाब चिकित्सकीय जांच और संबंधित रिकॉर्ड की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.

फिलहाल SNMMCH में बिजली व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं. खासकर ICU जैसे संवेदनशील विभाग में बिजली की निर्बाध आपूर्ति और मजबूत बैकअप व्यवस्था कितनी जरूरी है, यह घटना एक बार फिर इसकी याद दिलाती है.

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