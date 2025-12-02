ETV Bharat / state

शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल मरीज की मौत, परिजनों ने लगाया गलत इंजेक्शन देने का आरोप

हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में मरीज की मौत हो गई. परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है.

PATIENT DIED IN HAZARIBAG HOSPITAL
अस्पताल के बाहर मौजूद परिजन (ईटीवी भारत)
Published : December 2, 2025 at 7:49 PM IST

हजारीबाग: जिले के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में है. इस बार चिकित्सकों पर आरोप लगा है कि उन्होंने मरीज को गलत इंजेक्शन दे दिया, जिससे मरीज की मौत हो गई. इस बाबत अब मामला गरमाता जा रहा है और अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है. वहीं परिजनों का कहना है कि जांच करने से क्या मरीज वापस जिंदा हो जाएगा.

कीटनाशक सेवन के बाद भर्ती हुआ था मरीज

हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मंगलवार सुबह इलाज के दौरान चौधरी यादव नामक मरीज की मौत हो गई. मरीज 30 नवंबर की शाम अस्पताल में कीटनाशक दवा का सेवन करने के बाद भर्ती हुआ था. चौधरी यादव की उम्र लगभग 45 साल थी. परिजनों ने आरोप लगाया है कि इलाज के दौरान लापरवाही से मरीज की मौत हुई है. मरीज की मौत के बाद यह आरोप लगाया कि डॉक्टर के द्वारा पर्चे में लिखे इंजेक्शन की जगह गलत स्लाइन मरीज को चढ़ा दी गई. जिससे मरीज की मौत हो गई.

जानकारी देते ईटीवी भारत संवाददाता (ईटीवी भारत)

दोषी पर हो कार्रवाई: सांसद प्रतिनिधि

सांसद मनीष जायसवाल के प्रतिनिधि रंजन चौधरी खबर सुनकर अस्पताल पहुंचे. इस पूरे मामले के लिए उन्होंने आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से बहाल लोगों पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जो भी मामले में दोषी हैं, उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए. वहीं परिजनों का कहना है कि ऐसी लापरवाही पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ताकि घटना की पूनरावृत्ति न हो.

जांच कर दोषियों पर होगी कार्रवाई: सुपरिटेंडेंट

इस पूरे मामले पर शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनुकरण पूर्ति ने बताया कि मामले की जानकारी प्राप्त हुई है, जांच चल रही है. उन्होंने कहा कि टीम बनाकर पोस्टमार्टम भी किया जा रहा है. सुपरिंटेंडेंट ने कहा कि पूरे मामले में अगर कोई दोषी होगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा. उस पर कार्रवाई की जाएगी.

शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज
अस्पताल में मरीज की मौत
HAZARIBAG
अस्पताल में लापरवाही
PATIENT DIED IN HAZARIBAG HOSPITAL

