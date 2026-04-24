बिहार में बीच रास्ते एंबुलेंस का तेल खत्म, दो घंटे तड़पकर मरीज ने तोड़ा दम
जमुई सदर अस्पताल से पटना रेफर किए गए 75 साल के बुजुर्ग की मौत एंबुलेंस का तेल खत्म होने के कारण हो गई. पढ़ें
Published : April 24, 2026 at 1:43 PM IST
जमुई: बिहार के जमुई से स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है. यहां एक बुजुर्ग मरीज की तड़प-तड़पकर मौत एंबुलेंस का पेट्रोल खत्म होने के कारण हो गई. परिजनों का आरोप है कि झाझा प्रखंड क्षेत्र के बाबू बांक गांव निवासी 75 वर्षीय धीरज रविदास को जुमई सदर अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते में ही एंबुलेंस का तेल खत्म हो गया.
एंबुलेंस का तेल खत्म होने से मरीज की मौत: मरीजों को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर तक पहुंचाने में वरदान साबित होने वाली 102 एम्बुलेंस आज महज 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ही दम तोड़ दी. तेल खत्म होने के कारण एंबुलेंस सड़क किनारे खड़ी हो गई. इस दौरान बढ़ते तापमान और गर्मी का दंश झेलते हुए मरीज ने दो घंटे तक तड़पकर एम्बुलेंस में ही आखिरी सांस ली.
शव लेकर परिजन लौटे: बुजुर्ग की मौत के बाद उसके शव को 102 एम्बुलेंस से गुरुवार की शाम 5:00 बजे वापस सदर अस्पताल लाया गया. उसके बाद शव वाहन से मृतक को लेकर परिजन घर के लिए रवाना हो गए. घटना सिकंदरा- शेखपुरा मुख्य मार्ग पर मतासी के पास हुई है.
परिजनों का गंभीर आरोप: मामले को लेकर मृतक मरीज के पुत्र अजीत रविदास ने एंबुलेंस प्रोवाइडर कंपनी और चालक पर मनमानी व लापरवाही का आरोप लगाया है. उन्होंने इसकी शिकायत सिविल सर्जन, एसपी और डीएम से करने और एफआईआर भी दर्ज कराने की बात कही है.
"पिता धीरज रविदास की दो दिन पहले अचानक तबीयत खराब हुई थी. झाझा में ही प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल लाया गया था, जहां सिटी स्कैन जांच कराई गई थी. रिपोर्ट में डाक्टर ने सिर में ब्लड जमे होने की बात कहकर बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया था."- अजीत रविदास, मृतक के बेटे
100 रुपये का डलवाया था तेल: अजीत रविदास ने आगे बताया कि दोपहर 1:11 बजे एम्बुलेंस पटना के लिए खुली थी. इस दौरान सिकंदरा में चालक द्वारा 100 रुपया का तेल लिया गया था. उसके बाद सिकंदरा से आगे मतासी के पास सुनसान इलाका में एंबुलेंस पहुंचते ही 1:40 मिनट में तेल खत्म हो गया.
घंटों सड़क किनारे खड़ी रही एंबुलेंस: नतीजतन मरीज के साथ 102 एम्बुलेंस सड़क किनारे खड़ी हो गई. अजीत दास ने आगे बताया कि जब चालक से पूछा गया तो चालक द्वारा थोड़ी देर में तेल लाने की बात कहा जाने लगा. इस दौरान कड़ी धूप और भीषण गर्मी के बीच 3:31 बजे पिता धीरज रविदास की तड़पकर मौत हो गई.
"इस दौरान पिता को बचाने के लिए एम्बुलेंस कर्मियों द्वारा कोई पहल नहीं की गई और न ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था कराई गई. बाद में दूसरी एंबुलेंस से पिता के शव को सदर अस्पताल लाया गया."- अजीत रविदास, मृतक के बेटे
कंपनी का पक्ष: एंबुलेंस कंपनी के जिला क्लस्टर लीडर नीतीश कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी हुई है. मैं रांची में हूं. संयोगवश ऐसी स्थिति सामने आई है. चालक के पास भारत पेट्रोलियम का कार्ड दिया हुआ था. भारत कंपनी के पेट्रोलपंप पर तेल उपलब्ध नहीं रहने की वजह से तेल नहीं मिल पाया है.
"कार्ड से ही तेल लेने का प्रावधान है. जिस कंपनी का कार्ड मिलेगा,उसी कंपनी के पेट्रोल पंप से तेल लेना है. बहरहाल इसकी सूचना कंपनी को आगे दी जाएगी. ऐसी नौबत दुबारा नहीं आए, इसका खास ख्याल रखा जाएगा."- नीतीश कुमार, जिला क्लस्टर लीडर, एंबुलेंस प्रोवाइडर कंपनी
स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल: इस घटना ने राज्य की आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारियों और जवाबदेगी पर गंभीर सवाल उठाए हैं. एंबुलेंस जैसी अहम सेवा में इस तरह की चूक न केवल एक बड़ी लापरवाही को दर्शाता है, बल्कि सिस्टम में निगरानी और प्रबंधन की कमी को भी जाहिर करता है.
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