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कोरबा में सरकारी से लेकर निजी अस्पताल तक चक्कर काटते मरीज ने तोड़ा दम, परिजन बोले- इलाज में लापरवाही हुई, कार्रवाई हो

कोरबा में सरकारी से लेकर निजी अस्पताल तक चक्कर काटते मरीज ने तोड़ा दम ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

​शिकायत के मुताबिक, जांजगीर-चापा निवासी 29 वर्षीय अरुण दास को 14 सितंबर 2026 को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उपचार के दौरान 15 सितंबर को अचानक मरीज की स्थिति बिगड़ने लगी. परिजनों का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज सह जिला अस्पताल में न तो सोनोग्राफी हुई और न ही सीटी स्कैन की सुविधा मिल सकी.

मरीज की मौत के बाद परिजन ने लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

​कोरबा: जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बदहाली को लेकर फिर एक गंभीर घटना सामने आई है. इलाज के दौरान युवक की मौत के बाद परिजनों ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल के साथ ही निजी अस्पतालों पर लापरवाही का आरोप लगाया है. मृतक के भाई के मुताबिक वेंटिलेटर और सही समय पर चिकित्सीय सहायता न मिलने के कारण युवक को कई अस्पतालों के चक्कर काटने पड़े, जिससे आखिरकार उसकी एम्बुलेंस में ही मौत हो गई.

हालत गंभीर होने पर मरीज को वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन स्थिति में सुधार न होने पर परिजनों ने उसे किसी निजी अस्पताल में ले जाने का निर्णय लिया. मेडिकल कॉलेज अस्पताल में केवल एक रेडियोलॉजिस्ट हैं, जो दिन भर में औसतन 40 सोनोग्राफी करते हैं. इमरजेंसी के समय कई बार मरीजों को दिक्कत होती है. इसी तरह सीटी स्कैन मशीन लगाने की प्रक्रिया वर्षों से चल रही है. जो अब भी कागजों में है.

मेडिकल कॉलेज की कैजुअल्टी में जांच नहीं होने का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

​निजी अस्पतालों के चक्कर काटे

मृतक के भाई गुरुचरण मानिकपुरी के मुताबिक ट्रांसपोर्ट नगर स्थित शिवाय हॉस्पिटल में फोन पर बात कर स्वप्निल झा से वेंटिलेटर उपलब्धता की जानकारी ली थी. अस्पताल की तरफ से मरीज को लाने की बात कही गई. लेकिन जब रात करीब 12:30 से 1 बजे शिवाय हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टरों ने वेंटिलेटर खाली नहीं होने की बात कह दी. इसके बाद एम्बुलेंस से पास की ही जैन हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन वहां भी डॉक्टर मौजूद नहीं थे. इसके बाद मरीज को कोसबाबड़ी स्थित एनकेएच हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां भी मरीज को एडमिट नहीं कराया जा सका.

​एम्बुलेंस में ही तड़पकर थम गई सांसें (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

​एम्बुलेंस में ही तड़पकर थम गई सांसें

शिकायत के अनुसार ​इसी बीच, जब शिवाय हॉस्पिटल में दोबारा फोन पर संपर्क किया गया तो यह बताया गया कि अब वेंटिलेटर मशीन खाली है और मरीज को वापस ला सकते हैं. परिजन मरीज को लेकर दोबारा शिवाय हॉस्पिटल पहुंचे, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. परिजनों का दर्द है कि लगभग 2 से 3 घंटे तक मरीज एम्बुलेंस में ही एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकता रहा. समय पर इलाज और वेंटिलेटर न मिलने से उसकी जान चली गई.

CPR देकर या कोई जांच करने का अगर चांस मिलता और सही समय पर किसी भी अस्पताल में इलाज मिलता तो मेरे भाई की जान बच जाती. जो भी दोषी है उसपर कार्रवाई तो होनी चाहिए- गुरुचरण मानिकपुरी, मृतक के भाई

​इंसाफ की गुहार और कार्रवाई की मांग

मरीज ​अरुण दास की हाल ही में शादी हुई थी और उसका एक 6 महीने का बेटा भी है. अनाथ बच्चे और बेसहारा पत्नी के लिए परिजनों ने शासन-प्रशासन से कड़े शब्दों में न्याय की गुहार लगाई है. मृतक के भाई गुरुचरण ने मांग की है कि इस पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच की जाए और अस्पताल प्रबंधन के साथ ही संबंधित लापरवाह लोगों पर उचित कार्रवाई की जाए.

​निजी अस्पतालों के चक्कर काटे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शिकायत की जानकारी लेंगे

इस मामले में मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट डॉ गोपाल सिंह कंवर का कहना है कि कैजुअल्टी डिपार्टमेंट के प्रभारी दो अलग-अलग चिकित्सक हैं. 6 डॉक्टर की टीम है. जिनके द्वारा पहले तो मरीज को स्टेबल किया जाता है. इसके बाद इमरजेंसी में अलग-अलग विभाग के डॉक्टर मरीज का इलाज करते हैं.

इलाज में लापरवाही की शिकायत की गयी है, तो इसका संज्ञान लेंगे. लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी.- डॉ गोपाल सिंह, सुपरिंटेंडेंट

पहले भी आ चुके हैं लापरवाही के मामले

मेडिकल कॉलेज अस्पताल की कैजुअल्टी में लापरवाही बरतने के कई लगातार मामले सामने आए हैं. 17 और 18 सितंबर के दरमियानी रात को भी कैजुअल्टी के प्रभारी डॉ रविकांत राठौर और बजरंग दल के जिला अध्यक्ष राणा मुखर्जी की जमकर बहस हुई थी. कैजुअल्टी में पहुंचने पर एक मरीज के इलाज में लापरवाही बरतने के कारण अस्पताल परिसर में देर रात जमकर हंगामा हुआ था.