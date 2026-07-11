आजमगढ़ जिला अस्पताल में जंजीर से बंधे स्ट्रेचर, मां को गोद में उठाकर ओपीडी तक ले गए बेटे
मरीजों और तीमारदारों ने मूलभूत सुविधा नहीं मिलने का भी आरोप लगाया है. प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ने जांच कराने की बात कही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 11, 2026 at 8:10 PM IST
आजमगढ़ : मंडलीय जिला चिकित्सालय में मरीजों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं पर सवाल खड़े करने वाला एक मामला सामने आया है. यहां बुजुर्ग मरीज को एक स्ट्रेचर तक नसीब नहीं हुआ. दोनों बेटों ने मां को गोद में उठाकर ओपीडी तक पहुंचाया.
पवई थाना क्षेत्र की रहने वाली राजपत्ती देवी (50) को कुछ दिन पहले सिर में चोट लग गई थी और वह चलने-फिरने में असमर्थ हैं. दोनों बेटों के साथ न्यूरो साइकाइट्रिक विशेषज्ञ को दिखाने जिला अस्पताल पहुंचीं थीं.
परिजनों का आरोप है कि इमरजेंसी के पास मरीज को ओपीडी तक ले जाने के लिए स्ट्रेचल लेने पहुंचे तो सभी स्ट्रेचर जंजीर से बंधे थे और ताला लगा था. काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं हुआ.
ओपीडी पहुंचने से पहले अधिक दूरी तक मां को उठाकर ले जाने के कारण हाथों में दर्द होने लगा. उन्होंने मां को नीचे उतारकर राहत की सांस ली, पसीना पोंछा और फिर गोद में उठाकर ओपीडी के बाहर बैठाया. वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.
वायरल वीडियो में इमरजेंसी के पास स्ट्रेचर जंजीर और ताले से बंधे दिखाई दे रहे हैं, जबकि मरीज को दो लोग कंधे और हाथों के सहारे उठाकर ले जाते नजर आ रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं.
मरीजों और तीमारदारों का कहना है कि गंभीर मरीजों के लिए स्ट्रेचर जैसी मूलभूत सुविधा भी समय पर उपलब्ध नहीं हो रही है. प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सतीश चंद्र कन्नौजिया ने बताया कि फिलहाल यह मामला उनके संज्ञान में नहीं आया है और न ही उन्होंने अभी तक वह वायरल वीडियो देखा है.
उन्होंने स्ट्रेचर पर ताला लगे होने की बात से इनकार करते हुए कहा कि अस्पताल में करीब 60-65 स्ट्रेचर और पर्याप्त मात्रा में व्हीलचेयर उपलब्ध हैं, जिनमें से कई खुले रहते हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि 3-4 स्ट्रेचर ही इमरजेंसी स्थितियों के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं. अस्पताल में 24 घंटे वार्ड बॉय ड्यूटी पर रहते हैं, जो जरूरत पड़ने पर मरीजों को स्ट्रेचर उपलब्ध कराते हैं.
उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मामले की जांच कराई जाएगी कि यह वीडियो उनके अस्पताल का है या नहीं और किन परिस्थितियों में मरीजों को इस तरह जाना पड़ा. इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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