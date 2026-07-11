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आजमगढ़ जिला अस्पताल में जंजीर से बंधे स्ट्रेचर, मां को गोद में उठाकर ओपीडी तक ले गए बेटे

स्ट्रेचर नहीं मिला तो मां को गोद में उठाकर ओपीडी तक ले गए बेटे. ( Photo Credit; ETV Bharat )

आजमगढ़ : मंडलीय जिला चिकित्सालय में मरीजों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं पर सवाल खड़े करने वाला एक मामला सामने आया है. यहां बुजुर्ग मरीज को एक स्ट्रेचर तक नसीब नहीं हुआ. दोनों बेटों ने मां को गोद में उठाकर ओपीडी तक पहुंचाया. पवई थाना क्षेत्र की रहने वाली राजपत्ती देवी (50) को कुछ दिन पहले सिर में चोट लग गई थी और वह चलने-फिरने में असमर्थ हैं. दोनों बेटों के साथ न्यूरो साइकाइट्रिक विशेषज्ञ को दिखाने जिला अस्पताल पहुंचीं थीं. जिला अस्पताल में जंजीर से बंधे स्ट्रेचर (Video Credit; VIRAL) परिजनों का आरोप है कि इमरजेंसी के पास मरीज को ओपीडी तक ले जाने के लिए स्ट्रेचल लेने पहुंचे तो सभी स्ट्रेचर जंजीर से बंधे थे और ताला लगा था. काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं हुआ. ओपीडी पहुंचने से पहले अधिक दूरी तक मां को उठाकर ले जाने के कारण हाथों में दर्द होने लगा. उन्होंने मां को नीचे उतारकर राहत की सांस ली, पसीना पोंछा और फिर गोद में उठाकर ओपीडी के बाहर बैठाया. वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.