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एंबुलेंस नहीं पहुंची तो खाट पर लाया गया मरीज , ग्रामीणों ने तय किया 7 किलोमीटर का रास्ता

एंबुलेंस नहीं पहुंची तो खाट पर लाया गया मरीज ( ETV BHARAT CHATTISGARH )

बीजापुर : नक्सल प्रभावित बस्तर के अंदरुनी इलाकों में आज भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव बना हुआ है. जिले के उसूर विकासखंड के दूरस्थ ग्राम रायगुड़ा में सड़क नहीं होने के कारण एक बीमार मरीज तक 108 एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी. मजबूरी में ग्रामीणों और एम्बुलेंस कर्मचारियों ने सांस लेने में तकलीफ से पीड़ित मरीज सावन मरकाम को करीब 7 किलोमीटर तक खाट पर उठाकर खेतों और कच्चे रास्तों से मुख्य सड़क तक पहुंचाया. इसके बाद एम्बुलेंस से उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया.

ग्रामीणों ने बुनियादी सुविधाओं की मांग की

ग्रामीणों ने प्रशासन से रायगुड़ा तक सड़क निर्माण और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी मरीज को इस तरह खाट पर ढोने की नौबत ना आए. बरसात के मौसम में हालात और भी गंभीर हो जाते हैं.बीमार मरीजों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को अस्पताल पहुंचाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.