ETV Bharat / state

एंबुलेंस नहीं पहुंची तो खाट पर लाया गया मरीज , ग्रामीणों ने तय किया 7 किलोमीटर का रास्ता

बीजापुर के दुर्गम इलाकों में आज भी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मरीजों को खाट पर ढोया जा रहा है.ऐसी ही तस्वीर रायगुड़ा से आई है.

patient carried to hospital on cot
एंबुलेंस नहीं पहुंची तो खाट पर लाया गया मरीज (ETV BHARAT CHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 20, 2026 at 1:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बीजापुर : नक्सल प्रभावित बस्तर के अंदरुनी इलाकों में आज भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव बना हुआ है. जिले के उसूर विकासखंड के दूरस्थ ग्राम रायगुड़ा में सड़क नहीं होने के कारण एक बीमार मरीज तक 108 एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी. मजबूरी में ग्रामीणों और एम्बुलेंस कर्मचारियों ने सांस लेने में तकलीफ से पीड़ित मरीज सावन मरकाम को करीब 7 किलोमीटर तक खाट पर उठाकर खेतों और कच्चे रास्तों से मुख्य सड़क तक पहुंचाया. इसके बाद एम्बुलेंस से उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया.

ग्रामीणों ने बुनियादी सुविधाओं की मांग की

ग्रामीणों ने प्रशासन से रायगुड़ा तक सड़क निर्माण और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी मरीज को इस तरह खाट पर ढोने की नौबत ना आए. बरसात के मौसम में हालात और भी गंभीर हो जाते हैं.बीमार मरीजों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को अस्पताल पहुंचाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

एंबुलेंस नहीं पहुंची तो खाट पर लाया गया मरीज (ETV BHARAT CHATTISGARH)
patient carried to hospital on cot
एंबुलेंस तक मरीज को ढोकर लाया गया (ETV BHARAT CHATTISGARH)

सांस लेने की समस्या से पीड़ित मरीज सावन मरकाम का जिला अस्पताल में उपचार किया गया. स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई-डॉ.रत्न ठाकुर, सिविल सर्जन, बीजापुर जिला अस्पताल

patient carried to hospital on cot
ग्रामीणों ने तय किया 7 किलोमीटर का रास्ता (ETV BHARAT CHATTISGARH)

यह घटना दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं और सड़क संपर्क की वास्तविक स्थिति को उजागर करती है. आपातकालीन स्थिति में भी वाहन गांव तक नहीं पहुंच पाने से मरीजों की जान जोखिम में पड़ रही है.

AIBOC साइबर अपराध के प्रति जागरुकता अभियान, महिला स्वसहायता समूह की महिलाओं को SSP ने दिए टिप्स

जीपीएम में अवैध शिकार के दौरान युवक की गोली लगने से मौत, सभी 12 आरोपी गिरफ्तार

पूजा पैकरा आत्महत्या मामला: न्याय की मांग को लेकर फिर सड़क पर उतरा आदिवासी समाज

TAGGED:

AMBULANCE COULD NOT REACH
BAD ROADS IN BIJAPUR
खाट पर लाया गया मरीज
रायगुड़ा
PATIENT CARRIED TO HOSPITAL ON COT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.