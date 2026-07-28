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बिहार में बुजुर्ग को खाट पर ढोया, एम्बुलेंस के लिए नहीं थी सड़क

नवादा में एम्बुलेंस न पहुंचने पर झुलसे बुजुर्ग को खाट पर ढोया, बीडीओ बोले फॉरेस्ट NOC के कारण सड़क निर्माण अटका हुआ है

NAWADA PATIENT CARRIED ON COT
नवादा में बुजुर्ग को खाट पर ढोया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 28, 2026 at 8:43 PM IST

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नवादा: बिहार के नवादा जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है. यहां हाईटेंशन तार की चपेट में आने से झुलसे बुज़ुर्ग मरीज़ को अस्पताल ले जाने के लिए गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई. इसके बाद गांव के नौजवानों ने मरीज़ को खाट के सहारे दो किमी पैदल तक चलकर अस्पताल पहुंचाया.

हाईटेंशन तार की चपेट में आए बुजुर्ग: पूरा मामला ज़िले के गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत बुधवारा पंचायत के गेयार गांव का है. यहां बीते 23 जुलाई को 11 हज़ार वोल्ट की हाई टेंशन तार पहले से टूटकर गिर गई थी. इसी बीच गांव के 65 वर्षीय बुजुर्ग बृज किशोर यादव खेत पटवन के लिए जा रहे थे, तभी वे इसकी चपेट में आ गए.

गांव तक नहीं पहुंच पाई एम्बुलेंस: वहीं हादसे के बाद खेत में मौजूद दूसरे किसानों ने बुजुर्ग को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन सड़क के साथ अन्य बुनियादी सुविधाएं नहीं होने और बरसात में मिट्टी गीली होने की वजह से एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई.

ग्रामीणों में नाराजगी: इस संकट की घड़ी में सुधीर चंद्रवंशी, अरविंद कुमार यादव, नीतीश कुमार, प्रिंस कुमार और भूषण कुमार यादव सहित कई ग्रामीणों ने मरीज को सुरक्षित अस्पताल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. पंच प्रतिनिधि सुधीर चंद्रवंशी ने बताया कि अगर गांव में पक्की सड़क होती तो घायल बुजुर्ग को खाट पर दो किमी ढोने की नौबत नहीं आती और उन्हें समय पर बेहतर इलाज मिल सकता था.

"अगर गांव में पक्की सड़क होती तो घायल बुजुर्ग को खाट पर दो किमी ढोने की नौबत नहीं आती और उन्हें समय पर बेहतर इलाज मिल सकता था." - सुधीर चंद्रवंशी, पंच प्रतिनिधि

कीचड़ और जलजमाव से बदहाल सड़क: सुधीर चंद्रवंशी ने कहा कि आज़ादी के 80 वर्ष होने को हैं, गेयार गांव में करीब 55 परिवार निवास करते हैं. इनमें अधिकांश महादलित और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के लोग शामिल हैं. बरसात के दिनों में यह मिट्टी का मार्ग कीचड़ और जलजमाव के कारण इतना बदहाल हो जाता है कि इसपर पैदल चलना भी दूभर हो जाता है. बारिश के मौसम में इस गांव का संपर्क मुख्य धारा से लगभग टूट जाता है.

पदाधिकारी का बयान: वहीं, इस संबंध में गोविंदपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने बताया फॉरेस्ट विभाग की ओर से NOC नहीं मिल पाया जिस कारण सड़क नहीं बन पाई है. रोड निर्माण के लिए RWD ने दुबारा सड़क निर्माण के लिए पत्र जारी कर निर्माण की अनुमति मांगी है, लेकिन किस जगह पर है. ये कंफर्म नहीं होने की वजह से वे सटीक जानकारी फिलहाल बता नहीं पाएंगे.

"फॉरेस्ट विभाग की ओर से NOC नहीं मिल पाया जिस कारण सड़क नहीं बन पाई है. ग्रामीणों को बरसात के मौसम में परेशानी होती है. फ़िलहाल प्रयास है, ग्रामीणों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए."- शैलेंद्र कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोविंदपुर

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