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बिहार में बुजुर्ग को खाट पर ढोया, एम्बुलेंस के लिए नहीं थी सड़क

नवादा: बिहार के नवादा जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है. यहां हाईटेंशन तार की चपेट में आने से झुलसे बुज़ुर्ग मरीज़ को अस्पताल ले जाने के लिए गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई. इसके बाद गांव के नौजवानों ने मरीज़ को खाट के सहारे दो किमी पैदल तक चलकर अस्पताल पहुंचाया.

हाईटेंशन तार की चपेट में आए बुजुर्ग: पूरा मामला ज़िले के गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत बुधवारा पंचायत के गेयार गांव का है. यहां बीते 23 जुलाई को 11 हज़ार वोल्ट की हाई टेंशन तार पहले से टूटकर गिर गई थी. इसी बीच गांव के 65 वर्षीय बुजुर्ग बृज किशोर यादव खेत पटवन के लिए जा रहे थे, तभी वे इसकी चपेट में आ गए.

गांव तक नहीं पहुंच पाई एम्बुलेंस: वहीं हादसे के बाद खेत में मौजूद दूसरे किसानों ने बुजुर्ग को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन सड़क के साथ अन्य बुनियादी सुविधाएं नहीं होने और बरसात में मिट्टी गीली होने की वजह से एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई.

ग्रामीणों में नाराजगी: इस संकट की घड़ी में सुधीर चंद्रवंशी, अरविंद कुमार यादव, नीतीश कुमार, प्रिंस कुमार और भूषण कुमार यादव सहित कई ग्रामीणों ने मरीज को सुरक्षित अस्पताल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. पंच प्रतिनिधि सुधीर चंद्रवंशी ने बताया कि अगर गांव में पक्की सड़क होती तो घायल बुजुर्ग को खाट पर दो किमी ढोने की नौबत नहीं आती और उन्हें समय पर बेहतर इलाज मिल सकता था.

"अगर गांव में पक्की सड़क होती तो घायल बुजुर्ग को खाट पर दो किमी ढोने की नौबत नहीं आती और उन्हें समय पर बेहतर इलाज मिल सकता था." - सुधीर चंद्रवंशी, पंच प्रतिनिधि