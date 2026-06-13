स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में खाट पर व्यवस्था! एंबुलेंस न मिलने पर ट्रैक्टर पर मरीज को ले जाया गया अस्पताल, इलाज के दौरान मौत
जामताड़ा में एंबुलेंस नहीं मिलने की वजह से मरीज को ट्रैक्टर पर लादकर अस्पताल लाना पड़ा. मरीज की मौत हो गई.
Published : June 13, 2026 at 2:25 PM IST
जामताड़ा: स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में ही मरीज को एंबुलेंस की सुविधा नहीं मिल पा रही है. इस कारण मरीज की जान चली जा रही है. ताजा मामला जामताड़ा के गोपालपुर गांव का है. जहां जब एक मरीज को एंबुलेंस नहीं मिला, तो उसके परिजन खटिया सहित उसे ट्रैक्टर पर लादकर सदर अस्पताल लेकर पहुंचे. लेकिन, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इसके बाद से परिजनों में आक्रोश है.
दरअसल, शुक्रवार की रात अचानक गोपालपुर गांव के मोनू टुडू की तबीयत खराब हो गई. परिजनों ने 108 एंबुलेंस को फोन किया. परिजनों का आरोप है कि बार-बार कॉल करने के बावजूद भी ऑपरेटर ने कॉल नहीं उठाया. इसके बाद परिजनों ने मरीज को खटिया पर लादकर ट्रैक्टर पर लाद दिया और उसे लेकर जामताड़ा सदर अस्पताल पहुंचे. लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
घटना के बाद परिजन काफी आक्रोशित हैं. वे बार-बार कह रहे हैं कि अगर समय पर एंबुलेंस आ जाता तो मरीज की जान बच सकती थी. वे लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल उठा रहे हैं.
वहीं इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि एंबुलेंस के नहीं पहुंचने से मरीज की मौत की जानकारी मिली है. 108 एंबुलेंस सेवा में दिक्कत है. हमने इसे बर्खास्त किया है. जैसे ही इस मामले की जानकारी मिली, वैसे ही एंबुलेंस के चालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है. अब 108 की व्यवस्था नहीं चलेगी. इसके कारण लापरवाही होती है और बदनामी हमारी होती है.
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