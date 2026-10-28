ETV Bharat / state

हार गई जिंदगी: 2 किमी खाट पर डालकर ले गए अस्पताल, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले हुई मौत

हार गई जिंदगी ( ETV Bharat )

एमसीबी: मनेंद्रगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत पाराडोल में समय पर इलाज नहीं मिलने से महिला की मौत हो गई. घटना पाराडोल के बोड़ेबहरा गांव की है. महिला को इलाज के लिए उसके परिजन खाट पर डालकर अस्पताल ले गए. गांव वालों ने बताया कि गांव तक गाड़ी जाने का रास्ता नहीं होने के चलते एंबुलेंस या फिर निजी वाहन वहां तक नहीं पहुंचा. जब तक गांव वाले मरीज को खाट पर अस्पताल पहुंचाते तबतक उसकी मौत हो चुकी थी. महिला की मौत के बाद गांव में मातम का माहौल है. गांव के लोग कह रहे हैं कि अगर गांव तक सड़क बनी होती तो आज महिला जिंदा होती.

खाट बनी एंबुलेंस, 2 किमी का सफर बना मजबूरी ग्रामीणों के अनुसार ग्राम पंचायत पाराडोल के बोड़ेबहरा में सड़क की सुविधा नहीं होने के कारण बीमार महिला को अस्पताल पहुंचाने में परिजनों को भारी मशक्कत करनी पड़ी. महिला की तबीयत बिगड़ने पर उसे तत्काल अस्पताल ले जाने की जरूरत थी, लेकिन गांव तक पहुंचने के लिए सुगम सड़क मार्ग नहीं होने के कारण परिजनों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई. ऐसे हालात में परिजनों ने महिला को खाट पर लिटाया और उसे लेकर करीब 2 किलोमीटर तक पैदल चले पगडंडियों और दुर्गम रास्तों से होते हुए किसी तरह महिला को मुख्य सड़क तक पहुंचाया. इसके बाद निजी वाहन की मदद से उसे अस्पताल ले जाने का प्रयास किया गया लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद महिला की जान नहीं बच सकी.