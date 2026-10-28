हार गई जिंदगी: 2 किमी खाट पर डालकर ले गए अस्पताल, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले हुई मौत
ग्रामीणों का कहना है कि जनप्रतिनिधि सिर्फ चुनावों के वक्त यहां झांकने आते हैं. रजनीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 28, 2026 at 8:49 PM IST
एमसीबी: मनेंद्रगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत पाराडोल में समय पर इलाज नहीं मिलने से महिला की मौत हो गई. घटना पाराडोल के बोड़ेबहरा गांव की है. महिला को इलाज के लिए उसके परिजन खाट पर डालकर अस्पताल ले गए. गांव वालों ने बताया कि गांव तक गाड़ी जाने का रास्ता नहीं होने के चलते एंबुलेंस या फिर निजी वाहन वहां तक नहीं पहुंचा. जब तक गांव वाले मरीज को खाट पर अस्पताल पहुंचाते तबतक उसकी मौत हो चुकी थी. महिला की मौत के बाद गांव में मातम का माहौल है. गांव के लोग कह रहे हैं कि अगर गांव तक सड़क बनी होती तो आज महिला जिंदा होती.
खाट बनी एंबुलेंस, 2 किमी का सफर बना मजबूरी
ग्रामीणों के अनुसार ग्राम पंचायत पाराडोल के बोड़ेबहरा में सड़क की सुविधा नहीं होने के कारण बीमार महिला को अस्पताल पहुंचाने में परिजनों को भारी मशक्कत करनी पड़ी. महिला की तबीयत बिगड़ने पर उसे तत्काल अस्पताल ले जाने की जरूरत थी, लेकिन गांव तक पहुंचने के लिए सुगम सड़क मार्ग नहीं होने के कारण परिजनों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई. ऐसे हालात में परिजनों ने महिला को खाट पर लिटाया और उसे लेकर करीब 2 किलोमीटर तक पैदल चले पगडंडियों और दुर्गम रास्तों से होते हुए किसी तरह महिला को मुख्य सड़क तक पहुंचाया. इसके बाद निजी वाहन की मदद से उसे अस्पताल ले जाने का प्रयास किया गया लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद महिला की जान नहीं बच सकी.
सड़क नहीं तो स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ कैसे ?
बोड़ेबहरा की यह घटना केवल एक परिवार की पीड़ा नहीं बल्कि उन तमाम ग्रामीणों की परेशानी को उजागर करती है, जिन्हें आज भी सड़क जैसी मूलभूत सुविधा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. गांव वाले भी कहते हैं कि सड़क किसी भी गांव के विकास की पहली जरूरत है. इसका सीधा संबंध शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आपातकालीन सेवाओं से जुड़ा होता है. यदि किसी गांव में मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए खाट पर लादकर 2 किमी तक पैदल चलना पड़े तो ऐसे में एंबुलेंस और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की पहुंच पर सवाल उठना स्वाभाविक है. गांव वाले कहते हैं कि गंभीर मरीजों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के लिए ऐसी परिस्थितियां और भी मुश्किलें खड़ी करती हैं.
बारिश में दिनों दिक्कतें हो जाती हैं दोगुनी
महिला की मौत के बाद ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बोड़ेबहरा के ग्रामीणों को सड़क जैसी बुनियादी सुविधा कब मिलेगी. क्या जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को गांव की इस समस्या की जानकारी नहीं है. बोड़ेबहरा के ग्रामीणों का कहना है कि सड़क सुविधा नहीं होने से उनको बच्चों को भी पथरीले रास्तों से होकर पैदल स्कूल जाना पड़ता है. ग्रामीण कहते हैं कि सबसे ज्यादा मुश्किल बारिश के दिनों में होती है. बारिश में सांप-बिच्छू भी ज्यादा निकलते हैं.