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जींद अस्पताल में मरीज के साथ मारपीट मामला, डिप्टी स्पीकर ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल, FIR में डॉक्टर का नाम गायब

Patient assault Case in Jind ( ETV Bharat )

जींद: सिविल अस्पताल में मरीज के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ चुका है. मामले में पुलिस द्वारा एफआईआर से डॉक्टरों के नाम हटा दिए गए. जिसपर बीजेपी विधायक एवं विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने सवाल खड़े कर दिए हैं. उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर असहमति जताते हुए कहा कि डॉक्टरों के दबाव में आकर पुलिस ने एफआईआर से उनके नाम हटाए हैं. यह उचित नहीं है. उन्होंने डॉक्टरों द्वारा एमरजेंसी वार्ड की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किए जाने को भी गलत और कानून के खिलाफ बताया.

मरीज के साथ मारपीट मामला, FIR में नहीं डॉक्टरों के नाम: जींद में पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि मरीज परेशानी के चलते कुछ उत्तेजित जरूर हुआ था, लेकिन उसने किसी के साथ मारपीट नहीं की. इसके उलट अस्पताल में मरीज के साथ मारपीट की गई. उसे जानवरों की तरह पीटा गया और घसीटा गया. उन्होंने कहा कि इस मामले में अस्पताल के कुछ डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन विभागीय जांच और डीसी के आदेश पर करवाई जा रही जांच पूरी होने से पहले ही पुलिस ने जिस तरह डॉक्टरों के नाम एफआईआर से हटाए, उससे वह सहमत नहीं हैं.