जींद अस्पताल में मरीज के साथ मारपीट मामला, डिप्टी स्पीकर ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल, FIR में डॉक्टर का नाम गायब
Patient assault Case in Jind: मरीज के साथ मारपीट मामले में पुलिस ने एफआईआर से डॉक्टरों के नाम हटा दिए. डिप्टी स्पीकर नाराज.
Published : November 14, 2026 at 3:50 PM IST
जींद: सिविल अस्पताल में मरीज के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ चुका है. मामले में पुलिस द्वारा एफआईआर से डॉक्टरों के नाम हटा दिए गए. जिसपर बीजेपी विधायक एवं विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने सवाल खड़े कर दिए हैं. उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर असहमति जताते हुए कहा कि डॉक्टरों के दबाव में आकर पुलिस ने एफआईआर से उनके नाम हटाए हैं. यह उचित नहीं है. उन्होंने डॉक्टरों द्वारा एमरजेंसी वार्ड की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किए जाने को भी गलत और कानून के खिलाफ बताया.
मरीज के साथ मारपीट मामला, FIR में नहीं डॉक्टरों के नाम: जींद में पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि मरीज परेशानी के चलते कुछ उत्तेजित जरूर हुआ था, लेकिन उसने किसी के साथ मारपीट नहीं की. इसके उलट अस्पताल में मरीज के साथ मारपीट की गई. उसे जानवरों की तरह पीटा गया और घसीटा गया. उन्होंने कहा कि इस मामले में अस्पताल के कुछ डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन विभागीय जांच और डीसी के आदेश पर करवाई जा रही जांच पूरी होने से पहले ही पुलिस ने जिस तरह डॉक्टरों के नाम एफआईआर से हटाए, उससे वह सहमत नहीं हैं.
डॉक्टर्स के दबाव में आया पुलिस प्रशासन? डॉक्टर मिड्ढा ने कहा कि डॉक्टरों ने पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया और पुलिस ने उसी दबाव में आकर यह कदम उठाया. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि एमरजेंसी वार्ड की सीसीटीवी फुटेज डॉक्टरों ने किस अधिकार से सार्वजनिक की. इस तरह फुटेज सार्वजनिक करना भी कानून के खिलाफ है और ऐसा नहीं होना चाहिए था. विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने सिविल सर्जन और उपायुक्त को इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दिए हैं. जांच में जो भी तथ्य सामने आएं, उनके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए. किसी के दबाव में आकर न तो किसी को बचाया जाना चाहिए और न ही किसी के साथ अन्याय होना चाहिए.
बंदर पकड़ने में कथित गड़बड़ी: डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने लोक निर्माण विश्राम गृह में अधिकारियों की बैठक में कुछ मामलों में जांच रिपोर्ट नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि नगर परिषद ने 5 हजार बंदर पकड़ने का दावा किया था. इसमें गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर जांच के आदेश हुए, मगर अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं मिली है, जो गंभीर मामला है. इसी तरह जींद में हुडा के सेक्टर 8 के पॉलीक्लिनिक के उनके दौरे के बाद सिविल सर्जन को जांच रिपोर्ट करने के लिए कहा था. अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं मिली है. उन्होंने बैठक में मौजूद सिविल सर्जन डॉक्टर सुमन कोहली से जल्द जांच रिपोर्ट उनके पास भिजवाने को कहा.
रानी तालाब के पास पार्किंग पर मांगी रिपोर्ट: रानी तालाब के पास नगर परिषद की खाली जमीन पर पार्किंग विकसित करने की योजना अभी तक सिरे नहीं चढ़ पाने पर डिप्टी स्पीकर ने नगर परिषद अधिकारियों से जवाब मांगा और कहा कि जमीन के महज एक छोटे से टुकड़े पर कोर्ट से स्टे हुआ था, मगर नगर परिषद ने मामले की सही ढंग से पैरवी नहीं की, जिस कारण पूरी जमीन पर स्टे हो गया. इस पर भी डॉक्टर मिड्ढा ने अपनी नाराजगी जाहिर की.
अगले साल जींद में भाखड़ा का पानी पीने के लिए लाना प्राथमिकता: डिप्टी स्पीकर ने कहा कि जींद शहर में अगले साल गर्मी से पहले पीने के लिए भाखड़ा नहर के पानी की एंट्री करवाना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है. इसमें कुछ विभागों के बीच आपसी तालमेल की कमी है, जिसे दूर करने के लिए 17 नवंबर को संबंधित विभागों की बैठक बुलाई गई है.
मीट मार्केट हांसी रोड पर शिफ्ट करवाने की योजना: डॉक्टर मिड्ढा ने कहा कि जींद की मीट मार्केट को लड़कियों के सरकारी स्कूल के पास से हांसी रोड पर नगर परिषद की हड़वारे की ज़मीन पर शिफ्ट करवाया जाएगा, ताकि स्कूल जाने वाली लड़कियों को दिक्कत नहीं हो. बैठक में डीसी वैशाली शर्मा, एडीसी अशोक कुमार,एसडीएम सत्यवान मान, एएसपी अमित भाटिया, डीएसपी संजय कुमार आदि भी मौजूद रहे.
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