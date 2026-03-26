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दौसा जिला अस्पताल में हंगामा: मरीज का आरोप, स्टाफ ने की मारपीट, कंपाउंडर एपीओ, जांच कमेटी गठित

मामले में कंपाउंडर को एपीओ किया गया है और गार्ड को हटा दिया गया है.

Scene depicting alleged assault on a patient
मरीज से कथित मारपीट का दृश्य (Source- Social Media)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 26, 2026 at 3:31 PM IST

2 Min Read
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दौसा: जिला अस्पताल की इमरजेंसी यूनिट में गुरुवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक मरीज और अस्पताल स्टाफ के बीच हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया. कुछ देर के लिए इमरजेंसी वार्ड का माहौल पूरी तरह बिगड़ गया और हालात अखाड़े जैसे बन गए. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

कंपाउंडर एपीओ: दौसा जिला अस्पताल के पीएमओ आरके मीना ने बताया कि प्रथम दृष्टया अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ कंपाउंडर की गलती सामने आई है. जिसके चलते कंपाउंडर को एपीओ कर दिया गया है. वहीं मारपीट के दौरान गेट बंद करने वाले गार्ड को भी अस्पताल से हटा दिया है. मामले में तीन डॉक्टरों की जांच कमेटी गठित की गई है. जो 7 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी. आगामी रिपोर्ट के आधार पर कंपाउंडर के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

मारपीट का ​कथित वायरल वीडियो, यहां देखें (Source- Social Media)

इमरजेंसी यूनिट में कहासुनी: कोतवाली थाना प्रभारी भगवान सहाय ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि विवाद की असली वजह क्या थी और किस पक्ष की गलती रही. जानकारी के अनुसार, एक मरीज पथरी के तेज दर्द की शिकायत लेकर इमरजेंसी यूनिट में उपचार के लिए पहुंचा था. मरीज का आरोप है कि उसने नियमानुसार पर्ची कटवाई और डॉक्टर से इंजेक्शन भी लिखवाया, लेकिन लंबे इंतजार के बावजूद कोई स्टाफ इंजेक्शन लगाने नहीं आया. दर्द से कराहते हुए जब उसने बार-बार स्टाफ को बुलाने की कोशिश की, तो इसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई.

पढ़ें: भीलवाड़ा: एमजी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर भिड़े तीन मेडिकल छात्र, मारपीट

मरीज ने लगाया मारपीट का आरोप: मरीज का आरोप है कि बहस के दौरान इमरजेंसी स्टाफ ने इंजेक्शन लगाने से साफ इनकार कर दिया, जिससे विवाद और बढ़ गया. इसके बाद स्टाफ और गार्ड मरीज को एक कमरे में ले गए. जहां गार्ड ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और स्टाफ ने उसके साथ जमकर मारपीट की. वायरल वीडियो में भी मरीज के साथ मारपीट किए जाने के दावे किए जा रहे हैं. वहीं, अस्पताल के इमरजेंसी स्टाफ का कहना है कि मरीज पहले से ही आक्रामक था और गाली-गलौच कर रहा था, जिसके कारण विवाद बढ़ता चला गया. हालात को संभालने के दौरान यह घटना हुई. घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू किया. पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई, जहां उनसे पूछताछ की गई.

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PATIENT ALLEGATION OF ASSAULT
VIRAL VIDEO OF PATIENT ASSAULT
DAUSA HOSPITAL EMERGENCY UNIT
STAFF DENIED INJECTION TO PATIENT
UPROAR AT DAUSA DISTRICT HOSPITAL

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