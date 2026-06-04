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प्रतापगढ़ मेडिकल काॅलेज में भर्ती मरीज ने किया सुसाइड का प्रयास; फायर ब्रिगेड की टीम ने बचाई जान, दोबारा अस्पताल में भर्ती

प्रतापगढ़ : जिले में मेडिकल काॅलेज के मेडिसिन वार्ड में भर्ती युवक ने गुरुवार को आत्महत्या का प्रयास किया. घटना के बाद मेडिकल काॅलेज में हड़कंप मच गया. सूचना पर मेडिकल काॅलेज के कर्मचारी और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने बिल्डिंग के नीचे जाल बिछाकर युवक को रेस्क्यू किया. मरीज पहले छज्जे पर बैठा था. रेस्क्यू के बाद युवक को दोबारा अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

मेडिकल काॅलेज के सीएमएस डॉ. शेलेन्द्र लाल ने बताया कि बीते बुधवार को एक अज्ञात युवक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था. डॉक्टर की जांच में पता चला कि वह मनोरोगी है. मेडिकल कॉलेज की तीसरी मंजिल पर स्थित मेडिसिन वार्ड में उसका इलाज चल रहा था. गुरुवार दोपहर उसने आत्महत्या का प्रयास किया.

उन्होंने बताया कि इस दौरान युवक छज्जे (बारजे) पर अटक गया. हालांकि युवक की हालत बेहद ही गंभीर है और डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि युवक अज्ञात के रूप में भर्ती था. युवक की पहचान के लिए पुलिस को सूचित किया गया है.