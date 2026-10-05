देवरिया मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीज की मौत; दूसरी मंजिल से गिरे, इलाज के दौरान दम तोड़ा
बिहार के गोपालगंज के मरीज देवरिया मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार से भर्ती थे. रात में गिरने से मौत हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 1:42 PM IST
देवरिया: महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में रविवार रात एक मरीज की दूसरी मंजिल से गिरने से मौत हो गई. मृतक की पहचान रामानुज चौहान (60) के रूप में हुई है. वह बिहार के गोपालगंज जिले के भोरे थानाक्षेत्र में महरा देव बाजार के रहने वाले थे. वह शुक्रवार से मेडिकल वार्ड के बेड नंबर 33 पर भर्ती थे.
जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने बताया कि घटना देर रात की है. मरीज बिहार के गोपालगंज के थे. रात में गिरने से मौत हुई है. उनकी पत्नी भी वहां मौजूद रहीं. उन्होंने पोस्टमार्टम न कराने की बात कही. लिखित में भी दिया है. इसके बाद मृतक के शव को एंबुलेंस के माध्यम से गोपालगंज भेज दिया गया है.
इस मामले की गहराई से जांच की जा रही है. यदि किसी की कोई लापरवाही सामने आती है, तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी. हम गोपालगंज प्रशासन के संपर्क में पीड़ित को जो भी मदद की जरूरत होगी, वह कराई जाएगी.
जानकारी के मुताबिक, वार्ड की दूसरी मंजिल की बरामदे की खिड़की से नीचे गिर गए. गिरने से उनके सिर, हाथ और पैर में चोट आईं. उन्हें तत्काल ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया.
सूचना मिलने पर मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉ. रजनी पटेल और सीएमएस डॉ. एचके मिश्रा ट्रॉमा सेंटर पहुंचे. डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद उन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया था.
परिजनों ने आर्थिक कारणों से उन्हें बाहर ले जाने में असमर्थता जताई. ट्रॉमा सेंटर में उनका सीटी स्कैन कराया गया. इसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. परिजनों के अनुसार मरीज मानसिक रूप से अस्वस्थ थे.
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