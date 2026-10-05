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देवरिया मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीज की मौत; दूसरी मंजिल से गिरे, इलाज के दौरान दम तोड़ा

देवरिया मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीज की मौत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

देवरिया: महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में रविवार रात एक मरीज की दूसरी मंजिल से गिरने से मौत हो गई. मृतक की पहचान रामानुज चौहान (60) के रूप में हुई है. वह बिहार के गोपालगंज जिले के भोरे थानाक्षेत्र में महरा देव बाजार के रहने वाले थे. वह शुक्रवार से मेडिकल वार्ड के बेड नंबर 33 पर भर्ती थे.

जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने बताया कि घटना देर रात की है. मरीज बिहार के गोपालगंज के थे. रात में गिरने से मौत हुई है. उनकी पत्नी भी वहां मौजूद रहीं. उन्होंने पोस्टमार्टम न कराने की बात कही. लिखित में भी दिया है. इसके बाद मृतक के शव को एंबुलेंस के माध्यम से गोपालगंज भेज दिया गया है. जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी. (Video Credit: ETV Bharat) इस मामले की गहराई से जांच की जा रही है. यदि किसी की कोई लापरवाही सामने आती है, तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी. हम गोपालगंज प्रशासन के संपर्क में पीड़ित को जो भी मदद की जरूरत होगी, वह कराई जाएगी.