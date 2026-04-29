पटियाला रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट के बाद चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर सतर्क हुई जीआरपी, चेकिंग अभियान चलाया
पटियाला रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट के बाद जीआरपी ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया. लोगों से सतर्क रहने की अपील.
Published : April 29, 2026 at 2:55 PM IST
चंडीगढ़: पटियाला रेलवे ट्रैक पर हुए ब्लास्ट का असर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर भी देखने को मिला. ब्लास्ट के बाद जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने स्पेशल क्राइम टीम के साथ जांच अभियान चलाया. चेकिंग अभियान जीआरपी प्रभारी मोहनलाल की अध्यक्षता में चलाया गया. इस दौरान स्टेशन से गुजरने वाली हर ट्रेन की जांच की गई. वहीं लोगों के समान की भी गहन जांच की गई. इस दौरान टीम ने सघन जांच की और लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की.
चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी: जीआरपी प्रभारी ने बताया कि "यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए टीम के साथ ये चेकिंग अभियान चलाया है. ये अभियान कई दिनों से चलाया जा रहा है, जब से अंबाला समेत कई रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी मिली. जीआरपी पुलिस निरंतर स्टेशन पर गश्त करती रहती है. जांच के दौरान यात्रियों के भारी बैग की भी गहनता से जांच की गई. शक के तौर पर भी कुछ युवाओं से बातचीत की गई. हालांकि जांच के दौरान कोई आपत्तिजनक चीजें नहीं मिली. लेकिन आगे भी ये जांच अभियान निरंतर चलता रहेगा."
'सख्ती से की जा रही चेकिंग': इंस्पेक्टर मोहनलाल ने बताया कि "हमारे अंदर 80 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक आता है. इस ट्रैक पर 24 घंटे हमारे मुलाजिम गस्त करते रहते हैं. बीती रात अंबाला राजपुरा ट्रैक जो धमाका हुआ है. उसको लेकर गशत और भी बढ़ा दी गई है. हमारे मुलाजिम जो भी ट्रेन आती है. उसकी चेकिंग भी करते हैं और अनाउंसमेंट भी करते हैं."
यात्रियों से अपील: मोहनलाल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि "यदि डिब्बे के अंदर कोई सवारी को लावारिस सामान मिले, तो तुरंत रेलवे पुलिस को सूचना दें. और किसी भी अनजान व्यक्ति से खाने पीने की वस्तु ना लें. संदिग्ध लोगों पर सीसीटीवी द्वारा नजर रखी जा रही है. एंट्री पॉइंट पर स्कैनर लगाए गए हैं, ताकि लोगों के बैगों को चेक किया सके."
ये भी पढ़ें- चंडीगढ़ के स्कूल, सेक्रेटेरिएट और 2 फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल के बाद पुलिस-प्रशासन अलर्ट