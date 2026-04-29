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पटियाला रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट के बाद चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर सतर्क हुई जीआरपी, चेकिंग अभियान चलाया

चंडीगढ़: पटियाला रेलवे ट्रैक पर हुए ब्लास्ट का असर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर भी देखने को मिला. ब्लास्ट के बाद जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने स्पेशल क्राइम टीम के साथ जांच अभियान चलाया. चेकिंग अभियान जीआरपी प्रभारी मोहनलाल की अध्यक्षता में चलाया गया. इस दौरान स्टेशन से गुजरने वाली हर ट्रेन की जांच की गई. वहीं लोगों के समान की भी गहन जांच की गई. इस दौरान टीम ने सघन जांच की और लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की.

चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी: जीआरपी प्रभारी ने बताया कि "यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए टीम के साथ ये चेकिंग अभियान चलाया है. ये अभियान कई दिनों से चलाया जा रहा है, जब से अंबाला समेत कई रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी मिली. जीआरपी पुलिस निरंतर स्टेशन पर गश्त करती रहती है. जांच के दौरान यात्रियों के भारी बैग की भी गहनता से जांच की गई. शक के तौर पर भी कुछ युवाओं से बातचीत की गई. हालांकि जांच के दौरान कोई आपत्तिजनक चीजें नहीं मिली. लेकिन आगे भी ये जांच अभियान निरंतर चलता रहेगा."