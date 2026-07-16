ETV Bharat / state

पटियाला हाउस कोर्ट: संसद सुरक्षा में चूक के चार आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ी

आज सुनवाई के दौरान अदालत में सभी आरोपी पेश हुए, अगली सुनवाई के लिए 23 जुलाई की तारीख रखी गई है.

पटियाला हाउस कोर्ट
पटियाला हाउस कोर्ट (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 16, 2026 at 8:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आज संसद सुरक्षा में चूक के मामले के चार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 23 जुलाई तक बढ़ा दी है. एडिशनल सेशंस जज अमित बंसल ये आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी.

बता दें कि 22 मई को दिल्ली पुलिस ने इस मामले में चौथी पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. दिल्ली पुलिस ने करीब चौदह हजार पेजों का चौथा पूरक चार्जशीट दाखिल किया था, आरोपियों की ओर से पेश वकीलों ने चौथी चार्जशीट दाखिल करने पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि इस मामले में आरोप तय करने पर काफी लंबी दलीलें रखी जा चुकी है. अब चौथी चार्जशीट दाखिल करना कानून का दुरुपयोग है,

आज सुनवाई के दौरान इस मामले के सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए. इस मामले में 13 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद सुरक्षा चूक की आरोपी नीलम आजाद की जमानत की शर्तों में बदलाव करते हुए उसे अपने गृह जिले हरियाणा के जींद में रहने की इजाजत दे दी थी. हाईकोर्ट ने जमानत की शर्तों में बदलाव करते हुए हर महीने की 15 तारीख को संबंधित जांच अधिकारी को रिपोर्ट करने का आदेश दिया था.

इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 जुलाई 2025 को इस मामले के दो आरोपियों नीलम आजाद और महेश कुमावत को जमानत दी थी. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 15 जुलाई 2024 को पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा मामले में 186, 353, 153, 452, 201, 34, 120बी और यूएपीए की धारा 13, 16, 18 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी.

दिल्ली पुलिस ने 7 जून 2024 को पहली चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने जिन आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की है, उनमें मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कुमावत, सागर शर्मा और नीलम आजाद शामिल हैं. दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट करीब एक हजार पन्नों की है.

घटना 13 दिसंबर 2023 की है जब संसद की विजिटर गैलरी से दो आरोपी चैंबर में कूदे. कुछ ही देर में एक आरोपी ने डेस्क के ऊपर चलते हुए अपने जूतों से कुछ निकाला और अचानक पीले रंग का धुआं निकलने लगा. इस घटना के बाद सदन में अफरातफरी मच गई. हंगामे और धुएं के बीच कुछ सांसदों ने इन युवकों को पकड़ लिया और इनकी पिटाई भी की. कुछ देर के बाद संसद के सुरक्षाकर्मियों ने दोनों युवकों को कब्जे में ले लिया. संसद के बाहर भी दो लोग पकड़े गए जो नारेबाजी कर रहे थे और पीले रंग का धुआं छोड़ रहे थे.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

SECURITY BREACH CASE
PATIALA HOUSE COURT
JUDICIAL CUSTODY OF ACCUSED EXTEND
संसद सुरक्षा में चूक मामला
PARLIAMENT SECURITY BREACH CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.