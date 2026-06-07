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इंडियन आइडल फेम पवनदीप राजन ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किलें, जानिये कैसे

खटीमा: नवसृजित पाटी नगर पंचायत के पहले चुनाव में अब मुकाबला और भी दिलचस्प होता जा रहा है. चुनावी रण के बीच इंडियन आइडल विजेता और उत्तराखंड के लोकप्रिय गायक पवनदीप राजन की एंट्री ने सियासी माहौल को पूरी तरह गर्मा दिया है. अपने जीजा और निर्दलीय प्रत्याशी नारायण लाल के समर्थन में पाटी पहुंचे पवनदीप ने विशाल शक्ति प्रदर्शन रैली में हिस्सा लिया. रैली नेम उमड़े जनसैलाब ने चुनावी चर्चाओं को नया मोड़ दे दिया.

चंपावत जिले के नवसृजित नगर पंचायत पाटी के पहले चुनाव में मुकाबला अब पूरी तरह दिलचस्प और हाई-प्रोफाइल होता जा रहा है. एक ओर भाजपा समर्थित प्रत्याशी नवीन राम के प्रचार में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और दर्जा राज्यमंत्री सहित कई दिग्गज अपनी ताकत झोंक रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शनिवार को चुनावी मैदान में एक ऐसी एंट्री हुई है. इस एंट्री ने पूरे क्षेत्र की राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बदल दिया.

पाटी नगर पंचायत चुनाव (ETV Bharat)

इंडियन आइडल विजेता और उत्तराखंड के लोकप्रिय गायक पवनदीप राजन ने अपने जीजा एवं निर्दलीय प्रत्याशी नारायण लाल के समर्थन में पाटी पहुंचकर विशाल शक्ति प्रदर्शन रैली में भाग लिया. उनके पहुंचते ही चुनावी माहौल में नया जोश देखने को मिला और समर्थकों का उत्साह चरम पर पहुंच गया. पाटी की सड़कों पर निकली इस रैली में युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली. पवनदीप राजन ने लोगों से अपने जीजा नारायण लाल के पक्ष में मतदान करने की अपील की. उनके साथ सेल्फी लेने और उन्हें देखने के लिए भी लोगों की भारी भीड़ उमड़ी रही.