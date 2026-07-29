हरिद्वार जिले में जमीन की खरीद-फरोख्त के नाम पर धोखाधड़ी, इनामी गैंगस्टर 'सेठजी' गिरफ्तार
हरिद्वार जिले में जमीन ठगी गिरोह पर पथरी पुलिस का बड़ा प्रहार, 6 महीने से फरार 5 हजार का इनामी गैंगस्टर 'सेठजी' को दबोचा
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 29, 2026 at 3:18 PM IST
लक्सर: हरिद्वार जिले में जमीन की खरीद-फरोख्त के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले फरार इनामी गैंगस्टर को पुलिस ने दबोच लिया है. आरोपी 6 महीने से फरार चल रहा था. जिसके ऊपर पुलिस ने 5 हजार रुपए का ईनाम भी रखा है. आरोपी लगातार ठिकाने बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे सुभाषगढ़ तिराहे से दबोच लिया.
पुलिस के मुताबिक, बीती 1 जनवरी 2026 को थाना पथरी में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. जिस पर जमीन की खरीद-फरोख्त के नाम पर धोखाधड़ी में शामिल गिरोह के पांच सदस्यों के खिलाफ हिस्ट्रीशीट भी खोली गई थी. गिरोह पर लोगों से जमीन की खरीद-फरोख्त के नाम पर धोखाधड़ी करने के गंभीर आरोप हैं.
मामले में चार अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. जबकि, मुख्य आरोपी रोमी चौहान उर्फ सेठजी फरार चल रहा था. उसकी गिरफ्तारी पर हरिद्वार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने ₹5 हजार का इनाम घोषित किया था. जिसे मंगलवार को सुभाषगढ़ तिराहे से गिरफ्तार कर लिया गया है.
"आरोपी का नाम रोमी चौहान उर्फ 'सेठजी' है. जो रुड़की के सोनालीपुरम का रहने वाला है. रोमी पिछले 6 महीने से फरार चल रहा था. उसे न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. ऑपरेशन प्रहार के तहत पथरी पुलिस अब तक 10 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार कर चुकी है."- रविंद्र कुमार, थानाध्यक्ष, थाना पथरी
पथरी में ही फर्जी तरीके से बेच डाली जमीन, 10 लोगों पर केस: ये कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी जमीन की धोखाधड़ी करने पर धमकियां दी गई है. हरियाणा के रहने वाले एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उसकी पुश्तैनी जमीन को फर्जी कागजातों के जरिए बेचने की साजिश रची गई. जब उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो आरोपी उसका पीछा कर जान से मारने की धमकी देने लगे. पुलिस ने पीड़ित की शिकायत का संज्ञान लेते हुए 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था.
दरअसल, हरियाणा निवासी अली मोहम्मद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वो और उसके परिवार वाले साल 1984 में हरिद्वार के ग्राम ऐथल को छोड़कर हरियाणा के मेवात में जाकर बस गए थे. बीती 30 मार्च 2026 को जानकारी मिली कि उसकी जमीन को कुछ लोग बेच रहे हैं. इसके बाद लक्सर तहसील जाकर जमीन के बारे में जानकारी ली.
जहां उसे उसकी भूमि से संबंधित एक रजिस्टर्ड इकरारनामा की कॉपी मिली. जिसमें किसी फर्जी व्यक्ति ने अली मोहम्मद नाम का यूज कर फर्जी आधार कार्ड लगाकर इकरारनामा किया हुआ था. इकरारनामे में ऐथल निवासी एक व्यक्ति को गवाह भी बनाया गया है. जबकि, यह पूरा इकरारनामा 17 मार्च 2026 को हुआ है.
पीड़ित के मुताबिक, जब उसने कोर्ट में मामला दायर किया, तो आरोपियों ने उसका रास्ता घेरना शुरू कर दिया. आरोप है कि उसे धमकी दी गई कि 'गांव छोड़कर चला जा, नहीं तो जान से हाथ धो बैठेगा'. शिकायतकर्ता ने ये भी आरोप लगाया कि फर्जीवाड़े में शामिल कुछ आरोपी पहले भी धोखाधड़ी के मामलों में जेल जा चुके हैं.
"थाना पुलिस ने जमीन से जुड़े इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. सभी आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है."- रविंद्र कुमार, थानाध्यक्ष, थाना पथरी
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