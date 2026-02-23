ETV Bharat / state

लखनऊ में पैथोलॉजी मालिक का घर में शव दो हिस्सों में मिला, एक हिस्सा ड्रम में था, तीन दिन से लापता थे

लखनऊ : आशियाना थाना क्षेत्र के सेक्टर एल में पैथोलॉजी और शराब कारोबारी का शव दो हिस्सों में मिला है. आधा हिस्सा ड्रम में था, जबकि आधा कपड़े में बांधा कर रखा था. मकान से बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस में शव के दोनों हिस्सों को बरामद किया है. पुलिस मृतक के बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

सेक्टर एल में रहने वाले पैथोलॉजी संचालक और शराब कारोबारी मानवेंद्र सिंह अपने बेटे अक्षत प्रताप सिंह उर्फ राजा और पुत्री के साथ रहते थे. मानवेंद्र की पत्नी का लगभग नौ साल पहले देहांत हो चुका है. मानवेंद्र के बेटे राजा ने आशियाना थाने में 20 फरवरी को पिता की गुमशुदगी दर्ज कराई थी.

सोमवार शाम लगभग 4:00 बजे मानवेंद्र के पड़ोसियों ने पुलिस को बदबू आने की सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की तो मानवेंद्र का आधा शव पहली मंजिल पर ड्रम में मिला, जबकि आधा हिस्सा दूसरी मंजिल से बरामद हुआ.