लखनऊ में पैथोलॉजी मालिक का घर में शव दो हिस्सों में मिला, एक हिस्सा ड्रम में था, तीन दिन से लापता थे
पुलिस ने बेटे को हिरासत में लिया है. 20 फरवरी को बेटे ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 23, 2026 at 8:12 PM IST
लखनऊ : आशियाना थाना क्षेत्र के सेक्टर एल में पैथोलॉजी और शराब कारोबारी का शव दो हिस्सों में मिला है. आधा हिस्सा ड्रम में था, जबकि आधा कपड़े में बांधा कर रखा था. मकान से बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस में शव के दोनों हिस्सों को बरामद किया है. पुलिस मृतक के बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.
सेक्टर एल में रहने वाले पैथोलॉजी संचालक और शराब कारोबारी मानवेंद्र सिंह अपने बेटे अक्षत प्रताप सिंह उर्फ राजा और पुत्री के साथ रहते थे. मानवेंद्र की पत्नी का लगभग नौ साल पहले देहांत हो चुका है. मानवेंद्र के बेटे राजा ने आशियाना थाने में 20 फरवरी को पिता की गुमशुदगी दर्ज कराई थी.
सोमवार शाम लगभग 4:00 बजे मानवेंद्र के पड़ोसियों ने पुलिस को बदबू आने की सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की तो मानवेंद्र का आधा शव पहली मंजिल पर ड्रम में मिला, जबकि आधा हिस्सा दूसरी मंजिल से बरामद हुआ.
मानवेंद्र सिंह की हत्या की सूचना से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया. मानवेंद्र सिंह वर्धमान पैथोलॉजी के मालिक हैं. पुलिस ने मानवेंद्र सिंह के बेटे अक्षत प्रताप सिंह उर्फ राजा को हिरासत में ले लिया है. अक्षत बीकॉम फर्स्ट ईयर का छात्र है. बेटी 12वीं पढ़ती है. मौके पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जांच पड़ताल में लगे हैं. फोरेंसिक टीम भी बुलाई गई है.
यह भी पढ़ें : यूपी सरकार का ऐलान, देसी नस्ल की गाय खरीदने पर मिलेंगे 40 हजार रुपये, मंत्री धर्म पाल बोले- अब गाय देखते ही कसाई भाग जाता है