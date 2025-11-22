ETV Bharat / state

राजधानी के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों का हाल-बेहाल, स्टूडेंट ही पांच क्लास के बच्चों की लेती है क्लास!

ओरमांझी स्थित नयाटोली का उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड में सरकारी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिये एक तरफ हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार ने "सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस" शुरू किया है. दूसरी ओर एक सच्चाई यह है कि राजधानी रांची के ही दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति दयनीय है.

यहां की हालत ऐसी है कि पांच-पांच क्लास पर एक शिक्षक है, वह भी अगर किसी मीटिंग या साप्ताहिक गोष्ठी का लिए प्रखंड या जिला मुख्यालय चले गए तो पूरे स्कूल के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी किसी न किसी छात्र या छात्रा पर आ जाती है.

ईटीवी भारत की टीम ने ऐसे ही एक सरकारी स्कूल का जायजा लिया है. इसके साथ सारी सच्चाई को दिखाने का प्रयास किया है. ईटीवी भारत की टीम रांची के ओरमांझी प्रखंड स्थित दुनदुन, नयाटोली के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय पहुंची. वहां का नजारा कुछ अलग ही दिखा.

बच्चों को पढ़ाती छात्रा (ETV Bharat)

पांचवी क्लास की छात्रा करीना कुमारी ही शिक्षिका की भूमिका में नजर आई. वह पहली क्लास से पांचवीं तक के बच्चों को ककहरा से लेकर अल्फाबेट तक पढ़ाती दिखीं. छात्रा करीना बताती हैं कि आज उनके गुरुजी रामधनी मुंडा कहीं मीटिंग में गए हैं, इसलिए उसे पढ़ाना पड़ रहा है. एक छात्र बहुत मासूमियत से कैमरे पर कहता है कि सर यह बोल कर गए हैं कि आज खुद से पढ़ना, एक छात्रा कहती है कि दीदी भी सर की तरह अच्छा पढ़ाती है.

नयाटोली के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने आए बच्चे (ETV Bharat)

सिंगल टीचर वाले विद्यालयों में परेशानी सबसे अधिक