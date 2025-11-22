ETV Bharat / state

राजधानी के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों का हाल-बेहाल, स्टूडेंट ही पांच क्लास के बच्चों की लेती है क्लास!

झारखंड सरकार शिक्षा को बेहतर करने के लिए कई उपाय कर रही है पर राजधानी में ही सरकारी स्कूल का हाल बेहाल है.

Pathetic condition of government primary schools in Ranchi capital of Jharkhand
ओरमांझी स्थित नयाटोली का उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 22, 2025 at 6:26 PM IST

3 Min Read
रांची: झारखंड में सरकारी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिये एक तरफ हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार ने "सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस" शुरू किया है. दूसरी ओर एक सच्चाई यह है कि राजधानी रांची के ही दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति दयनीय है.

यहां की हालत ऐसी है कि पांच-पांच क्लास पर एक शिक्षक है, वह भी अगर किसी मीटिंग या साप्ताहिक गोष्ठी का लिए प्रखंड या जिला मुख्यालय चले गए तो पूरे स्कूल के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी किसी न किसी छात्र या छात्रा पर आ जाती है.

ईटीवी भारत की टीम ने ऐसे ही एक सरकारी स्कूल का जायजा लिया है. इसके साथ सारी सच्चाई को दिखाने का प्रयास किया है. ईटीवी भारत की टीम रांची के ओरमांझी प्रखंड स्थित दुनदुन, नयाटोली के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय पहुंची. वहां का नजारा कुछ अलग ही दिखा.

बच्चों को पढ़ाती छात्रा (ETV Bharat)

पांचवी क्लास की छात्रा करीना कुमारी ही शिक्षिका की भूमिका में नजर आई. वह पहली क्लास से पांचवीं तक के बच्चों को ककहरा से लेकर अल्फाबेट तक पढ़ाती दिखीं. छात्रा करीना बताती हैं कि आज उनके गुरुजी रामधनी मुंडा कहीं मीटिंग में गए हैं, इसलिए उसे पढ़ाना पड़ रहा है. एक छात्र बहुत मासूमियत से कैमरे पर कहता है कि सर यह बोल कर गए हैं कि आज खुद से पढ़ना, एक छात्रा कहती है कि दीदी भी सर की तरह अच्छा पढ़ाती है.

नयाटोली के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने आए बच्चे (ETV Bharat)

सिंगल टीचर वाले विद्यालयों में परेशानी सबसे अधिक

रांची जिला में ही बड़ी संख्या में ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जहां एक ही शिक्षक नियुक्त हैं. जिनके पहले क्लास से पांचवी क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय है.

रांची में 350 से अधिक प्राथमिक स्कूल ऐसे जहां है एक शिक्षक

रांची जिला में करीब 350 ऐसे सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं जो एक शिक्षक के भरोसे हैं. ऐसे में जब गुरुजी को कहीं गोष्ठी या किसी मीटिंग में जाना होता है तो स्कूल छात्र भरोसे होता है.

नयाटोली के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय (ETV Bharat)

'शीघ्र 293 सहायक आचार्य की नियुक्ति के बाद स्थिति में होगी सुधार'

ओरमांझी के दुंनदुन के उत्क्रमित प्राथमिक जैसी स्थिति कई विद्यालयों की है. यह स्वीकार करते हुए रांची के जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज कहते हैं कि जल्द ही 293 सहायक आचार्य को नियुक्ति पत्र मिलते ही, उन्हें सिंगल टीचर वाले विद्यालयों में नियुक्त किया जाएगा. इससे विद्यालय में शिक्षक नहीं रहने की समस्या का 80% समाधान हो जाएगा.

जानकारी देते जिला शिक्षा अधीक्षक (ETV Bharat)

PRIMARY EDUCATION
GOVERNMENT PRIMARY SCHOOLS
RANCHI
झारखंड में सरकारी शिक्षा व्यवस्था
GOVERNMENT SCHOOLS

