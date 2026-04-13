ETV Bharat / state

12 घंटे बाद NH 154-A हुआ बहाल, जान जोखिम में डाल सफर कर रह थे लोग

चंबा: पठानकोट-भरमौर नेशनल हाईवे 154-A को कई घंटों के बाद बहाल कर दिया गया. लैंडस्लाइड के कारण इस सड़क पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया था. लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने को मजबूर थे. बता दें कि बत्ती हटटी से थोड़ा आगे कमनाला पुल के साथ लगते पॉइंट पर शनिवार को भारी भूस्खलन हुआ था, जिससे सड़क पूरी तरह बंद हो गई थी. हाईवे बंद होने के चलते हजारों लोग प्रभावित हुए थे. रविवार को 12 घंटे बाद इसे बहाल कर दिया गया.

स्थानीय लोग और यात्री मजबूरी में अपनी जान जोखिम में डालकर रावी नदी पार कर रहे थे, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था. घटना की सूचना मिलते ही भरमौर के विधायक डॉ. जनक राज मौके पर पहुंचे थे और हालात का जायजा लिया था. इस दौरान उन्होंने प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए था कहा कि बार-बार इस तरह की घटनाएं होना और समय पर सड़क बहाल न होना गंभीर लापरवाही को दर्शाता है. विधायक ने कहा था कि क्षेत्र में वैकल्पिक व्यवस्था न होने के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

भरमौर विधायक जनकराज ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है. करीब 12 घंटे से अधिक मार्ग अवरुद्ध रहा, क्योंकि पहाड़ से बड़ी-बड़ी चट्टानें आने के चलते, काफी परेशानी देखने को मिली है. पिछले कल करीब 12:00 बजे उक्त मार्ग को बड़े वाहनों की आवाजाहि के लिए बहाल कर दिया गया है, जिसके चलते लोगों ने राहत की सांस ली है. हालांकि अभी मानसून का मौसम शुरू होने में काफी समय है, लेकिन जिस तरह से पहाड़ों में लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं परेशान जरूर कर रही है.