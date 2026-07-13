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रांची में नाइट मार्केट की राह अब भी अधूरी, तैयारी पूरी लेकिन शुरुआत का इंतजार

रांची में नाइट मार्केट चालू होने की राह अब भी अधूरी है. नगर आयुक्त ने जल्द चालू होने का आश्वसन दिया है.

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रांची का नाइट मार्केट एरिया (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 13, 2026 at 1:00 PM IST

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रांची: देश के बड़े शहरों की तरह रांची को भी आधुनिक शहरी पहचान देने की सोच के साथ प्रस्तावित नाइट मार्केट फिलहाल फाइलों में ही अटका हुआ है. नगर निगम ने वर्ष 2025 में इस योजना को अंतिम रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए थे. लेकिन अब तक इसका संचालन शुरू नहीं हो सका है. ऐसे में सवाल यह है कि क्या राजधानी में देर रात तक संचालित होने वाला संगठित नाइट मार्केट कभी हकीकत बन पाएगा या यह सिर्फ एक महत्वाकांक्षी योजना बनकर रह जाएगा.

नगर निगम की योजना के अनुसार जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के बाहरी क्षेत्र को नाइट मार्केट के लिए विकसित किया जाना था. इसके लिए निर्धारित स्थान पर विशेष प्लेटफॉर्म तैयार किए गए, ताकि दुकानें एक सीमित दायरे में लगे, जिससे यातायात और अव्यवस्था की समस्या पैदा न हो. उद्देश्य यह था कि लोग शाम से लेकर देर रात तक सुरक्षित माहौल में खरीदारी कर सकें और परिवार के साथ समय बिता सकें.

संवाददाता चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

मार्केट में बनी थी 1 करोड़ खर्च करने की योजना

इस परियोजना पर करीब एक करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई गई थी. इसके तहत बेहतर लाइटिंग, बिजली और पेयजल की व्यवस्था, बैठने की सुविधा, बैरिकेडिंग, साफ-सफाई और अन्य बुनियादी ढांचे को विकसित किया गया. बाजार को व्यवस्थित रूप देने के लिए पूरे क्षेत्र की घेराबंदी भी प्रस्तावित की गई, ताकि संचालन नियंत्रित तरीके से हो सके.

नाइट मार्केट से मिलेगा स्वरोजगार

नाइट मार्केट का सबसे बड़ा आकर्षण फूड जोन होना था. जहां स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड के साथ झारखंड के पारंपरिक व्यंजनों के स्टॉल लगाने की योजना बनाई गई थी. इसके अलावा स्थानीय हस्तशिल्प, घरेलू उत्पाद और छोटे उद्यमियों के लिए भी अलग स्थान निर्धारित करने का प्रस्ताव था. इससे स्थानीय वेंडर्स और स्वरोजगार से जुड़े लोगों को नए अवसर मिलने की उम्मीद जताई गई थी.

सुरक्षा और स्वच्छता को भी इस योजना का अहम हिस्सा बनाया गया था. पूरे परिसर में पर्याप्त रोशनी, सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती का प्रस्ताव तैयार किया गया. वहीं खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदारों के लिए स्वच्छता और गुणवत्ता संबंधी नियमों का पालन अनिवार्य करने की योजना थी. नगर निगम नियमित निगरानी और सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने की तैयारी में था.

विभागीय निर्देश का इंतजार: नगर आयुक्त

नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा नाइट मार्केट का उद्देश्य रांचीवासियों को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और पारिवारिक माहौल उपलब्ध कराना है. जहां लोग शाम के समय मनोरंजन और खरीदारी का आनंद ले सकें. उनका मानना है कि इससे स्थानीय कारोबार को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे. उन्होंने कहा कि प्रस्ताव तैयार है, विभाग की ओर से दिशा निर्देश मिलते ही यह धरातल पर दिखने लगेगा.

हालांकि तमाम तैयारियों और आधारभूत ढांचा विकसित होने के बावजूद यह परियोजना अब तक शुरू नहीं हो सकी है. ऐसे में रांची में नाइट मार्केट की संभावनाएं अभी भी बरकरार हैं. लेकिन इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर अंतिम निर्णय और संचालन की प्रक्रिया पूरी होना बाकी है. यदि योजना अमल में आती है तो यह न केवल शहर की नाइट लाइफ को नई पहचान दे सकती है, बल्कि पर्यटन, स्थानीय व्यापार और नगर निगम के राजस्व में भी महत्वपूर्ण योगदान साबित हो सकती है.

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