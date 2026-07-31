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जेल में बंद 26 सजायाफ्ता कैदियों को किया जाएगा रिहा, राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद बैठक में लगी मुहर

अधिकारियों के साथ बैठक करते सीएम हेमंत सोरेन ( 26 PRISONERS WILL RELEASE IN RANCHI )

रांची: राज्य के जेलों में लंबे समय से बंद 26 कैदियों के बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में हुई झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में यह निर्णय लिया गया. बैठक में राज्य के विभिन्न जेलों में आजीवन सजा काट रहे 79 कैदियों के रिहाई से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई.

बैठक में राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद द्वारा अनुशंसित 37 नए मामलों के साथ‑साथ पिछली बैठकों में रिहाई से संबंधित अस्वीकृत किए गए 42 मामलों पर भी विचार-विमर्श किया गया. बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, डीजीपी श्रीमती तदाशा मिश्रा, प्रधान सचिव सह परामर्शी विधि (न्याय) विभाग नीरज कुमार श्रीवास्तव, महानिरीक्षक कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं सुदर्शन प्रसाद मंडल और न्यायिक आयुक्त अनिल कुमार मिश्रा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.

जेल में बंद 26 कैदियों के रिहाई का रास्ता साफ

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की अनुशंसा पर आजीवन सजा काट रहे 79 कैदियों के रिहाई संबंधित प्रस्ताव पर अधिकारियों के साथ बिंदुवार गहन विचार‑विमर्श किया. सीएम एवं अधिकारियों के बीच अनुशंसित सजायाफ्ता बंदियों के रिहाई से जुड़ी निर्धारित मानकों, पात्रता की शर्तों, आचरण, कारावास की अवधि तथा विधिक प्रावधानों, न्यायालयों, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक, जेल अधीक्षक एवं प्रोबेशन पदाधिकारियों के मंतव्य सहित अन्य सभी पहलुओं पर गहनता पूर्वक समीक्षा की. जिसके बाद 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति दी गई.

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