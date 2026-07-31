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जेल में बंद 26 सजायाफ्ता कैदियों को किया जाएगा रिहा, राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद बैठक में लगी मुहर

झारखंड के अलग-अलग जेलों में बंद 26 सजायाफ्ता कैदियों की रिहाई पर राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में सहमति बनी है. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.

26 PRISONERS WILL RELEASE IN RANCHI
अधिकारियों के साथ बैठक करते सीएम हेमंत सोरेन (26 PRISONERS WILL RELEASE IN RANCHI)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 31, 2026 at 10:08 AM IST

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रांची: राज्य के जेलों में लंबे समय से बंद 26 कैदियों के बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में हुई झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में यह निर्णय लिया गया. बैठक में राज्य के विभिन्न जेलों में आजीवन सजा काट रहे 79 कैदियों के रिहाई से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई.

बैठक में राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद द्वारा अनुशंसित 37 नए मामलों के साथ‑साथ पिछली बैठकों में रिहाई से संबंधित अस्वीकृत किए गए 42 मामलों पर भी विचार-विमर्श किया गया. बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, डीजीपी श्रीमती तदाशा मिश्रा, प्रधान सचिव सह परामर्शी विधि (न्याय) विभाग नीरज कुमार श्रीवास्तव, महानिरीक्षक कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं सुदर्शन प्रसाद मंडल और न्यायिक आयुक्त अनिल कुमार मिश्रा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.

जेल में बंद 26 कैदियों के रिहाई का रास्ता साफ

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की अनुशंसा पर आजीवन सजा काट रहे 79 कैदियों के रिहाई संबंधित प्रस्ताव पर अधिकारियों के साथ बिंदुवार गहन विचार‑विमर्श किया. सीएम एवं अधिकारियों के बीच अनुशंसित सजायाफ्ता बंदियों के रिहाई से जुड़ी निर्धारित मानकों, पात्रता की शर्तों, आचरण, कारावास की अवधि तथा विधिक प्रावधानों, न्यायालयों, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक, जेल अधीक्षक एवं प्रोबेशन पदाधिकारियों के मंतव्य सहित अन्य सभी पहलुओं पर गहनता पूर्वक समीक्षा की. जिसके बाद 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति दी गई.

सभी प्रमंडल में खुलेंगे ओपन जेल

बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी प्रमंडलों में ओपन जेल खोलने के संबंध में भूमि चिन्हितीकरण एवं प्रस्ताव समर्पित करने का निर्देश अधिकारियों को दिए. सीएम ने अधिकारियों से कहा कि झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद द्वारा अनुशंसा के आलोक में विभिन्न कारागारों से रिहाई के पश्चात ऐसे व्यक्तियों के पुनर्वास, सामाजिक पुनर्स्थापन एवं सम्मानजनक जीवन-यापन के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान किए जाए. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार न्याय व्यवस्था के साथ-साथ मानवीय संवेदनाओं और सुधारात्मक दृष्टिकोण को भी समान महत्व देती है.

मुख्यमंत्री ने मानसिक रूप से बीमार बंदी जो कारागार में संस्मित हैं अथवा कारामुक्त हो चुके हैं, उनका डाटा बेस तैयार कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत प्रावधानों का लाभ प्रदान किए जाने का निर्देश अधिकारियों को दिया. उन्होंने कहा कि जेल से रिहा हुए व्यक्तियों को कानून एवं नियमों के अनुरूप पुनः समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का अवसर मिलना चाहिए. इससे न केवल उनके जीवन में नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त होगा, बल्कि समाज में पुनर्वास और सामाजिक समरसता को भी बल मिलेगा.

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26 दोषी कैदी होंगे रिहा
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