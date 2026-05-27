ETV Bharat / state

हाईकोर्ट : मोटर वाहन उप निरीक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ, वर्ष 2021 की भर्ती में केवल डिप्लोमा वाले ही पात्र...लाइसेंस नवीनीकरण पर परिवहन सचिव तलब

राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर ( ETV Bharat File Photo )