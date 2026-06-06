ETV Bharat / state

ब्रह्मा मंदिर के जर्जर हिस्सों की मरम्मत की खुली राह, एएसआई की टीम ने लिया जायजा

भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन ब्रह्मा मंदिर की ईमारत कई जगह से जीर्ण शीर्ण हो गई है.

Roof and wall of Devi mandir propped up by wooden poles and jacks
बल्लियों और जैक पर टिकी देवी मंदिर की छत और दीवार (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 6, 2026 at 5:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर: जगत पिता ब्रह्मा का इकलौता मंदिर अब जीर्ण–शीर्ण हो रहा है. आशंका है कि मंदिर में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. शुक्रवार देर शाम जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मंदिर समिति की बैठक हुई थी. बैठक में जर्जर मंदिर परिसर को लेकर चर्चा हुई. शनिवार को भारतीय पुरातत्व विभाग की सर्वेयर और इंजीनियर्स की टीम भी मौके पर पहुंच गई. टीम के सदस्यों ने ब्रह्मा मंदिर परिसर का बारीकी से जायजा लिया. टीम मंदिर के पीछे के क्षेत्र में भी गई, जहां पर उन्होंने मंदिर परिसर की बदहाली को देखा.

'रिपोर्ट भेजेंगे मुख्यालय': पुष्कर में एसडीएम गुरु प्रसाद ने बताया कि शुक्रवार को देर शाम को मंदिर समिति की कलेक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में बैठक हुई थी. बैठक में मंदिर और परिसर में जर्जर स्थान की मरम्मत करवाने का प्रस्ताव लिया गया. भारतीय पुरातत्व विभाग की सर्वेयर और इंजीनियर्स की टीम ने मंदिर और परिसर का जायजा लिया है. कई जगह पर छत गिरने की स्थिति में है. टीम ने सारी स्थिति का जायजा ले लिया है. इसकी रिपोर्ट बनाकर मुख्यालय को भेजेंगे. स्वीकृति मिलने के बाद मरम्मत का कार्य शुरू होगा.

एएसआई और इंजीनियर्स की टीम ने लिया जायजा (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: अजमेर के नए एसपी अग्रवाल ने पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर और इजरायली पर्यटकों के प्रार्थनास्थल की सुरक्षा का लिया जायजा

Team inspecting the temple
मंदिर का जायजा लेती टीम (ETV Bharat Ajmer)

मंदिर और परिसर में यहां है जर्जर हालात: मंदिर के भीतर गर्भगृह में बारिश का पानी आता है. मंदिर के ठीक पीछे परिक्रमा मार्ग और देवी के मंदिर की छत और दीवार पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, जो बल्लियों और जैक पर टिकी हुई है. यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. हालांकि श्रद्धालुओं को वहां तक नहीं जाने के लिए बल्लियां लगा रखी है.

Jagat Pita Brahma Temple
जगत पिता ब्रह्मा मंदिर (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: ब्रह्मा मंदिर में लगेगी लिफ्ट, बुजुर्ग और दिव्यांग भी कर सकेंगे दर्शन, जानिए पूरा प्लान

जगत पिता ब्रह्मा का मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है. इसके पौराणिक महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर भी घोषित कर रखा है. भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन मंदिर की ईमारत कई जगह से जीर्ण शीर्ण हो गई है, जिससे हमेशा हादसे का खतरा बना रहता है. मंदिर में दर्शनों के लिए प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं. एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या पर श्रद्धालुओं की संख्या आम दिनों से 10 गुना हो जाती है. वर्तमान में स्कूलों की छुट्टियां लगी हुई हैं. ऐसे में लोग तीर्थ दर्शन करने के लिए भी बड़ी संख्या में पुष्कर आ रहे हैं.

TAGGED:

WORN OUT SECTIONS OF BRAHMA MANDIR
WORN OUT SECTIONS TO BE REPAIRED
ASI AND ENGINEERS TEAM IN TEMPLE
ASI TEAM VISITS BRAHMA TEMPLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.