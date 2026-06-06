ब्रह्मा मंदिर के जर्जर हिस्सों की मरम्मत की खुली राह, एएसआई की टीम ने लिया जायजा
भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन ब्रह्मा मंदिर की ईमारत कई जगह से जीर्ण शीर्ण हो गई है.
Published : June 6, 2026 at 5:28 PM IST
अजमेर: जगत पिता ब्रह्मा का इकलौता मंदिर अब जीर्ण–शीर्ण हो रहा है. आशंका है कि मंदिर में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. शुक्रवार देर शाम जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मंदिर समिति की बैठक हुई थी. बैठक में जर्जर मंदिर परिसर को लेकर चर्चा हुई. शनिवार को भारतीय पुरातत्व विभाग की सर्वेयर और इंजीनियर्स की टीम भी मौके पर पहुंच गई. टीम के सदस्यों ने ब्रह्मा मंदिर परिसर का बारीकी से जायजा लिया. टीम मंदिर के पीछे के क्षेत्र में भी गई, जहां पर उन्होंने मंदिर परिसर की बदहाली को देखा.
'रिपोर्ट भेजेंगे मुख्यालय': पुष्कर में एसडीएम गुरु प्रसाद ने बताया कि शुक्रवार को देर शाम को मंदिर समिति की कलेक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में बैठक हुई थी. बैठक में मंदिर और परिसर में जर्जर स्थान की मरम्मत करवाने का प्रस्ताव लिया गया. भारतीय पुरातत्व विभाग की सर्वेयर और इंजीनियर्स की टीम ने मंदिर और परिसर का जायजा लिया है. कई जगह पर छत गिरने की स्थिति में है. टीम ने सारी स्थिति का जायजा ले लिया है. इसकी रिपोर्ट बनाकर मुख्यालय को भेजेंगे. स्वीकृति मिलने के बाद मरम्मत का कार्य शुरू होगा.
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मंदिर और परिसर में यहां है जर्जर हालात: मंदिर के भीतर गर्भगृह में बारिश का पानी आता है. मंदिर के ठीक पीछे परिक्रमा मार्ग और देवी के मंदिर की छत और दीवार पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, जो बल्लियों और जैक पर टिकी हुई है. यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. हालांकि श्रद्धालुओं को वहां तक नहीं जाने के लिए बल्लियां लगा रखी है.
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जगत पिता ब्रह्मा का मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है. इसके पौराणिक महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर भी घोषित कर रखा है. भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन मंदिर की ईमारत कई जगह से जीर्ण शीर्ण हो गई है, जिससे हमेशा हादसे का खतरा बना रहता है. मंदिर में दर्शनों के लिए प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं. एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या पर श्रद्धालुओं की संख्या आम दिनों से 10 गुना हो जाती है. वर्तमान में स्कूलों की छुट्टियां लगी हुई हैं. ऐसे में लोग तीर्थ दर्शन करने के लिए भी बड़ी संख्या में पुष्कर आ रहे हैं.