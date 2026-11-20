ETV Bharat / state

कोर्ट की खबरें : असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती मामले में एसएलपी खारिज, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को लेकर मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 337 पदों के लिए आयोजित भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में दायर एसएलपी को खारिज कर दिया है. जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस वीएम पंचोली की खंडपीठ ने यह आदेश अमित कुमार शर्मा व अन्य की एसएलपी पर दिए.