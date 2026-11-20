कोर्ट की खबरें : असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती मामले में एसएलपी खारिज, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को लेकर मांगा जवाब
हाईकोर्ट ने बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती-2026 की विवादित उत्तर कुंजी को लेकर संबंधितों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
Published : November 20, 2026 at 8:56 PM IST
जयपुर : सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 337 पदों के लिए आयोजित भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में दायर एसएलपी को खारिज कर दिया है. जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस वीएम पंचोली की खंडपीठ ने यह आदेश अमित कुमार शर्मा व अन्य की एसएलपी पर दिए.
विशेष अनुमति याचिका में राजस्थान हाईकोर्ट के गत 27 अक्टूबर के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने आरपीएससी की ओर से भर्ती में स्क्रीनिंग टेस्ट को 40 फीसदी, शैक्षणिक योग्यता को 20 प्रतिशत और साक्षात्कार को 40 फीसदी वेटेज दिया गया था. याचिकाकर्ताओं ने इस फार्मूले को चुनौती देते हुए दलील दी थी कि राजस्थान मेडिकल सर्विस रूल्स, 1962 के नियम 19 में बाद में किए गए संशोधन को इस भर्ती पर भी लागू किया जाना चाहिए. इस संशोधन में साक्षात्कार के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत वेटेज निर्धारित किया गया था.
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राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने गत 27 अक्टूबर को दिए फैसले में आरपीएससी की चयन प्रक्रिया को वैध ठहराया था. खंडपीठ ने कहा था कि भर्ती प्रक्रिया पर मूल विज्ञापन जारी होने की तारीख 27 नवंबर 2021 को लागू नियम ही प्रभावी होंगे. इसके बाद में किए गए संशोधन को पहले की भर्ती में लागू नहीं किया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने बताया गया कि 43 विशेषज्ञताओं में 337 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की आवश्यकता है. कई चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं तथा शेष अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया एक सप्ताह में पूरी कर ली जाएगी.
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बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की विवादित उत्तर कुंजी को लेकर मांगा जवाब : राजस्थान हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 3951 पदों के लिए आयोजित बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती-2026 की विवादित उत्तर कुंजी को लेकर शिक्षा विभाग और कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस अनूप कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश रोचक भट्ट की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि भर्ती के दोनों प्रश्न पत्रों की उत्तर कुंजी में कुछ विवादित प्रश्नों के गलत उत्तर दिए गए हैं. इससे अभ्यर्थियों को नुकसान हो रहा है और कई अभ्यर्थी न्यूनतम उत्तीर्णांक हासिल करने से वंचित हो रहे हैं.
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याचिका में कहा गया कि विवादित प्रश्नों के उत्तर सही किए जाने पर कुछ अभ्यर्थियों के चयन की संभावना बन सकती है. याचिका में गुहार की गई है कि विवादित प्रश्नों की जांच स्वतंत्र विषय विशेषज्ञ समिति से कराई जाए और इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए. याचिका में कहा गया कि यदि किसी प्रश्न के दो विकल्प सही पाए जाते हैं, तो अभ्यर्थियों को बोनस अंक देकर संशोधित परिणाम और मेरिट सूची जारी की जाए. इसके अलावा पेपर सेटर को ब्लैकलिस्ट करने, भर्ती का परिणाम जारी करने पर रोक लगाने और याचिकाकर्ता के लिए पद रिक्त रखने की भी गुहार की गई है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.
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मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति राशि पर मिला ब्याज भी मुआवजे के समान : राजस्थान हाईकोर्ट की फुल बेंच ने मोटर दुर्घटना की क्षतिपूर्ति राशि पर मिलने वाले ब्याज की प्रकृति को लेकर कानूनी स्थिति स्पष्ट कर दी है. अदालत ने कहा कि एमएसीटी की धारा 171 के तहत दिए जाने वाले मुआवजे पर क्लेम याचिका पेश करने की तारीख से अवार्ड जारी होने की अवधि का ब्याज कर योग्य आय नहीं है. अदालत ने कहा कि यह ब्याज राशि भी क्षतिपूर्ति स्वरूप ही है. ऐसे में यह राशि कर योग्य नहीं होने के कारण बीमा कंपनी उस पर टीडीएस कटौती नहीं कर सकती है. सीजे संजय के. अग्रवाल, जस्टिस भुवन गोयल और जस्टिस समीर जैन की फुल बेंच ने यह आदेश मामले में भेजे गए रेफरेंस को तय करते हुए दिए.
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अदालत ने स्पष्ट किया है कि भुगतान पर केवल तभी टीडीएस कटौती हो सकती है, जब दावेदार को वित्तीय वर्ष में भुगतान किए गए ऐसे ब्याज की राशि पचास हजार रुपए से अधिक हो. अदालत ने कहा कि यदि यह राशि कर योग्य नहीं है तो दावेदार रिफंड का दावा कर सकता है. याचिका से जुड़े अधिवक्ता राहुल जोशी ने बताया कि मोटर दुर्घटना से जुड़े एक मामले में एमएसीटी अधिकरण ने क्लेम याचिका तय करते हुए क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका पेश करने की तिथि से ब्याज भी देने को कहा था. बीमा कंपनी ने इस ब्याज राशि पर टीडीएस काट लिया. जिसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा गया कि ब्याज की राशि कर योग्य नहीं है और यह क्षतिपूर्ति के समान ही है. ऐसे में इस पर टीडीएस नहीं काटा जा सकता. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सामने आया कि हाईकोर्ट की अलग-अलग पीठ ने इस बिंदु पर अलग-अलग निर्णय दे रखे हैं. ऐसे में इस बिंदु को तय करने के लिए मामला फुल बेंच में भेजा गया था.