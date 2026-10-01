LDA की ड्रीम प्रोजेक्ट प्रबंध नगर योजना का रास्ता साफ, किसानों को मिलेगा 1.10 करोड़ प्रति बीघा के दर से मुआवजा, 2 हजार एकड़ में बनेगी मॉर्डन टाउनशिप
2 लाख लोगों को आवासीय और व्यावसायिक सुविधाएं मिलेगी, एलडीए ने संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में गठित की कमेटी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 12:14 PM IST
लखनऊ: राजधानी लखनऊ में 18 साल के लंबे इंतजार के बाद एलडीए की ड्रीम प्रोजेक्ट प्रबंध नगर आवासीय योजना का रास्ता साफ हो गया. योजना में मुआवजे की धनराशि को लेकर चल रहे विवाद का निपाटा हो गया. लारा कोर्ट ने किसानोंं ओर जमीन मालिकों के लिए 1 करोड़ 10 लाख 71 हजार रूपये प्रति बीघा की दर से मुआवजे की राशि निर्धारित कर दी है. कोर्ट के आदेश के बाद अब इस योजना के जमीन पर उतरने की तैयारी शुरू कर दी गई है. 2000 एकड़ में बनने वाले इस आवासीय योजना से 2 लाख लोगों को आवासीय और व्यावसायिक सुविधाएं मिलेगी.
लारा कोर्ट के फैसले के बाद एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बुधवार को संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है. जो मुआवजे की बढ़ी हुई दरों के बाद योजना में आने वाले आय-व्यय का परीक्षण करते हुए 15 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. जिसके बाद प्राधिकरण बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करके योजना को धरातल पर उतारने का काम किया जाएगा. उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि पिछले दो सालों के अंदर अनंत नगर, नैमिष नगर और वरूण विहार जैसी महत्वकांक्षी योजनाएं लांच करके बड़ी संख्या में लोगों को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं. इसी कड़ी में अब प्रबंध नगर योजना के साकार होने से शहर के पूर्वी हिस्से में आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा.
2 हजार एकड़ में बनेगा प्रबंध नगर
बता दें कि एलडीए ने वर्ष 2008 में हरदोई-सीतापुर रोड और आईआईएम रोड के पास प्रबंध नगर योजना प्रस्तावित की थी. लगभग 2,000 एकड़ में विकसित होने वाली यह योजना भूमि अधिग्रहण, मुआवजे की दरों, कानूनी और अदालती विवादों के कारण अटकी थी. अब भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना प्राधिकरण की ओर से मुआवजे की बढ़ी हुई दरों का निर्धारण कर दिया गया है. ऐसे में योजना को धरातल पर उतारने की दिशा में किये जा रहे प्रयासों में तेजी आएगी.
कमेटी करेगी खर्च का आंकलन
एलडीए के सचिव सुशील प्रताप सिंह ने बताया कि संयुक्त सचिव अरविंद उपाध्याय की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट 15 दिन में मिलेगी. रिपोर्ट के आधार पर प्राधिकरण बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करके योजना का काम आगे बढ़ाया जाएगा. उन्होंने बताया कि प्रबंध नगर योजना से जुड़े कुछ जमीन के प्लॉट का विवाद माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है. जिसके सम्बंध में माननीय न्यायालय से भी अनुमति प्राप्त की जाएगी.
3 गांवों की जमीन होगी अधिग्रहित
प्रबंध नगर योजना मेें ग्राम घैला, ककौली और अल्लूनगर डिगुरिया की कुल 840.892 हेक्टेयर भूमि शामिल है. योजना के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य पूर्व में किया जा चुका है. अब प्रतिकर की नयी दरों के अनुसार किसानों को मुआवजा दिया जाएगा.
प्रबंध नगर योजना की विशेषताएं
प्रबंध नगर योजना की खासियत यह है कि आईआईएम रोड, ग्रीन कॉरिडोर और हरदोई-सीतापुर बाईपास के जरिए से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी. योजना में आधुनिक आवासीय ब्लॉक, वाणिज्यिक क्षेत्र और हरित गलियारे बनाए जाने का प्रस्ताव शामिल है. इस मेगा प्रोजेक्ट से लगभग 02 लाख लोगों को आवासीय एवं व्यावसायिक सुविधाएं मिलेगी
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