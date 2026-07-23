आईआईटी आईएसएम धनबाद की नई उपलब्धि: स्मार्ट जल प्रबंधन तकनीक को मिला पेटेंट
आईआईटी आईएसएम धनबाद ने एक नई उपलब्धि हासिल की है.
Published : July 23, 2026 at 11:37 PM IST
धनबाद: आईआईटी आईएसएम धनबाद के वैज्ञानिकों ने जल संसाधनों के प्रभावी और आधुनिक प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है.
संस्थान के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. राजीव कुमार रंजन के नेतृत्व में विकसित अत्याधुनिक "वाटर सप्लाई मैनेजमेंट सिस्टम" को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय ने पेटेंट प्रदान किया है. यह पेटेंट संस्थान के नाम दर्ज किया गया है और इसका उद्देश्य जल वितरण व्यवस्था को अधिक स्मार्ट, पारदर्शी और टिकाऊ बनाना है.
इस नवाचार को विकसित करने में डॉ. राजीव कुमार रंजन के साथ पुष्कर श्रीवास्तव, राहुल कुमार गुप्ता, कपिल वर्मा, अंकुर चौरसिया, विरमानी हर्षवर्धन सोलंकी, ओम कुमार, सनल रॉय, सचिन कुमार, शुभम कुमार कुर्रे तथा डॉ. बिंदु प्रियदर्शिनी ने सह-आविष्कारक के रूप में योगदान दिया. वर्ष 2022 में दायर किए गए इस आविष्कार को पेटेंट संख्या 594872 के तहत मान्यता मिली है.
विशेष बात यह है कि यह तकनीक केवल शोध तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका सफल तकनीकी हस्तांतरण भी किया जा चुका है. इसके तहत विकसित प्रणाली को कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), बलियापुर में स्थापित किया गया है, जहां जल आपूर्ति व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और कुशल बनाने में इसका उपयोग किया जा रहा है.
डॉ. राजीव कुमार रंजन ने कहा कि उनकी टीम का लक्ष्य ऐसी तकनीक विकसित करना था, जो कम लागत में जल संसाधनों के बेहतर उपयोग और संरक्षण में मददगार हो. उन्होंने कहा कि यह संतोष की बात है कि शोध का परिणाम अब वास्तविक उपयोग में आ चुका है और भविष्य में इसे अन्य संस्थानों व क्षेत्रों में भी लागू किए जाने की व्यापक संभावनाएं हैं.
उन्होंने जानकारी दी कि इस परियोजना पर लगभग सात लाख रुपये की लागत आई, जिसके लिए आईईईई यूएसए (IEEE USA) से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई. यह संस्था विश्व स्तर पर तकनीकी अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए जानी जाती है.
विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्मार्ट प्रणाली जल वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने, पानी की बर्बादी रोकने और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. कृषि क्षेत्र के अलावा शैक्षणिक परिसरों और अन्य संस्थानों में भी इस तकनीक के उपयोग की पर्याप्त संभावनाएं हैं. यह उपलब्धि सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपयोगी तकनीकों के विकास और उनके व्यावहारिक उपयोग की दिशा में आईआईटी (आईएसएम) धनबाद की मजबूत शोध क्षमता को दर्शाती है.
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