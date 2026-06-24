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MMMUT प्रोफेसर की तकनीक को मिला पेटेंट; वेस्ट एनर्जी को बिजली में बदलने वाला फार्मूला

MMMUT गोरखपुर के प्रोफेसर की तकनीक को मिला पेटेंट. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (MMMUT) के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. प्रेम शंकर यादव को 'वेस्ट हीट ड्रिवन थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर सिस्टम' पर पेटेंट प्राप्त हुआ है. इस तकनीक का विकास उन्होंने डॉ. राघवेंद्र गौतम, एसोसिएट प्रोफेसर, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और डॉ. संगीता सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, जेएसएस एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, नोएडा के साथ मिलकर किया है. यह नवाचार ऊर्जा क्षेत्र की एक बड़ी चुनौती का समाधान प्रस्तुत करता है. वर्तमान में उद्योगों, वाहनों, विद्युत संयंत्रों और घरेलू उपकरणों में बड़ी मात्रा में ऊर्जा ऊष्मा (गर्मी) के रूप में व्यर्थ हो जाती है. यह अपशिष्ट ऊष्मा न केवल ऊर्जा की बर्बादी का कारण बनती है, बल्कि पर्यावरणीय ताप वृद्धि और थर्मल प्रदूषण को भी बढ़ाती है. विकसित की गई यह तकनीक इसी व्यर्थ ऊष्मा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है. पेटेंट की कॉपी. (Photo Credit: ETV Bharat) डॉ. प्रेम शंकर यादव ने बताया कि यह प्रणाली 'सीबेक इफेक्ट' पर आधारित है. इसके अनुसार, थर्मोइलेक्ट्रिक मैटेरियल्स (ताप विद्युत पदार्थ) अपनी सतहों पर तापमान का अंतर होने पर विद्युत वोल्टेज उत्पन्न करते हैं. यह तकनीक इंजन और अन्य उच्च तापमान वाले स्रोतों से निकलने वाली अपशिष्ट ऊष्मा को संग्रहित कर उपयोगी बिजली में बदल देती है. चूंकि इस प्रणाली में कोई चलने वाले यांत्रिक भाग नहीं हैं, इसलिए यह अत्यंत विश्वसनीय, कॉम्पैक्ट और लगभग रखरखाव-मुक्त है.