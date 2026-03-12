ETV Bharat / state

मेरठ पहुंचे आचार्य बालकृष्ण, जड़ी-बूटियों और पारंपरिक औषधियों के वैज्ञानिक अनुसंधान पर दिया ज़ोर

बढ़ रहा मानसिक अवसाद : इस कार्यक्रम में कन्या गुरुकुल की आचार्या सुमेधा ने भी अपने विचार रखे और अंग्रेजी शिक्षा के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा अतीत का गौरव ही नहीं, बल्कि भविष्य की आशा भी है क्योंकि इसमें साधन और साध्य दोनों का महत्व है. वर्तमान भौतिकवादी शिक्षा में आध्यात्मिकता का संतुलन न होने के कारण समाज में आत्महत्या के मामले निरंतर बढ़ते जा रहे हैं. आचार्या ने जोर दिया कि यह असंतुलन आज के परिवारों और समाज के लिए एक अत्यंत चिंता का विषय बन चुका है.

मेरठ: पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य बालकृष्ण ने मेरठ में कहा कि सनातन संस्कृति ही विपत्तियों में संबल प्रदान करती है. उनके अनुसार, जो लोग अपनी संस्कृति के संपर्क में रहते हैं और शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, वे जीवन की बाधाओं में कभी आत्मघाती कदम नहीं उठाते. शास्त्रों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति न केवल मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, बल्कि वे अनैतिक कर्मों में भी शामिल नहीं होते.

अपनी जड़ों से जुड़ने की सलाह: आचार्य बालकृष्ण ने केरल राज्य का उदाहरण देते हुए एक महत्वपूर्ण तथ्य साझा किया. उन्होंने बताया कि केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक है, लेकिन वहां आत्महत्या के मामले भी सर्वाधिक देखे जाते हैं. इसके विपरीत, संस्कृत और शास्त्रों को पढ़ने वाले लोगों में आत्मघाती प्रवृत्तियां लगभग नगण्य (जीरो) पाई जाती हैं. उन्होंने युवाओं को अपनी जड़ों से जुड़ने की सलाह दी, क्योंकि जड़ों से अलग होकर वृक्ष की भांति मनुष्य का जीवन भी सूख जाता है.

दिनचर्या में सुधार की आवश्यकता: मीडिया से बातचीत में आचार्य ने बेहतर सेहत के लिए आयुर्वेद के अनुसरण और दिनचर्या में सुधार की आवश्यकता बताई. उन्होंने स्पष्ट किया कि उपवास और व्रत करना केवल धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हितकारी वैज्ञानिक पद्धति है. इस दौरान उन्होंने पीपल के वृक्ष को औषधीय गुणों से भरपूर बताया और उसके वैज्ञानिक महत्व से पर्दा उठाया. उनके अनुसार, ऋषियों की परंपराओं का संरक्षण करके ही हम स्वयं को वास्तव में समृद्धिशाली बना सकते हैं.

गौ-रक्षा और शोध पर ज़ोर: गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग पर उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर गौ-रक्षा के लिए ठोस उपाय करने चाहिए. उन्होंने बताया कि पतंजलि वर्तमान में जड़ी-बूटियों और पारंपरिक औषधियों के वैज्ञानिक अनुसंधान पर विशेष ध्यान दे रहा है. कार्यक्रम के अंत में नारंगपुर गुरुकुल की आचार्य रश्मि आर्या ने सेवा को ही परम धर्म मानकर समाज कल्याण करने की बात कही. इस अवसर पर कॉलेज के 33 मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित भी किया गया.

यह भी पढ़ें- हाईकोर्ट ने कहा- अधिकारी की लापरवाही की सजा किसान को नहीं, प्रशासनिक आदेश रद्द