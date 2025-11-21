ETV Bharat / state

पातालपानी की ब्यूटी पर ग्रहण तो कालाकुंड बेजार, रेलवे ने हेरिटेज ट्रेन 1 साल के लिए रोकी

21 नवंबर से अगले आदेश तक हेरिटेज ट्रेन बंद ( DRM Ratlam X account )

रतलाम : रेल मंडल रतलाम के अंतर्गत चलने वाली हेरिटेज ट्रेन पातालपानी-कालाकुंड एक्सप्रेस का परिचालन अस्‍थाई रूप से निरस्‍त कर दिया गया है. बारिश के मौसम में कालाकुंड और पातालपानी के सुंदर प्राकृतिक नजारों और झरनों के बीच पर्यटकों को पहुंचाने वाली इस ट्रेन को रतलाम रेल मंडल ने जुलाई में शुरू किया था. लेकिन बारिश का मौसम खत्म होने के बाद यहां प्राकृतिक सुंदरता वैसी नहीं रह जाती, जिसका असर पर्यटकों की संख्या पर भी पड़ता है. 21 नवंबर से अगले आदेश तक हेरिटेज ट्रेन बंद पातालपानी से कालाकुंड के बीच चलने वाली ट्रेन संख्या 52965/52966 पातालपानी-कालाकुंड-पातालपानी हेरिटेज ट्रेन का परिचालन 21 नवंबर से अगले आदेश तक अस्थाई रूप से निरस्त किया गया है. रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीणा ने जानकारी देते हुए बताया, '' प्रतिवर्ष पर्यटकों और यात्रियों की डिमांड के अनुसार इस हेरिटेज ट्रेन का संचालन किया जाता है. इस वर्ष भी जुलाई माह से अब तक इस ट्रेन का संचालन किया गया था. वहीं अब 21 नवंबर से अगले आदेश तक अस्थाई रूप से इस ट्रेन का संचालन बंद किया गया है.'' 1 साल करना पड़ सकता है हेरिटेज सफर का इंतजार (DRM Ratlam x Account)