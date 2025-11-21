ETV Bharat / state

पातालपानी की ब्यूटी पर ग्रहण तो कालाकुंड बेजार, रेलवे ने हेरिटेज ट्रेन 1 साल के लिए रोकी

पातालपानी-कालाकुंड की प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए करना होगा अगले साल का इंतजार, रतलाम रेल डिविजन का फैसला.

PATALPANI HERITAGE TRAIN STOPS
21 नवंबर से अगले आदेश तक हेरिटेज ट्रेन बंद (DRM Ratlam X account)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 21, 2025 at 9:36 AM IST

Updated : November 21, 2025 at 10:32 AM IST

रतलाम : रेल मंडल रतलाम के अंतर्गत चलने वाली हेरिटेज ट्रेन पातालपानी-कालाकुंड एक्सप्रेस का परिचालन अस्‍थाई रूप से निरस्‍त कर दिया गया है. बारिश के मौसम में कालाकुंड और पातालपानी के सुंदर प्राकृतिक नजारों और झरनों के बीच पर्यटकों को पहुंचाने वाली इस ट्रेन को रतलाम रेल मंडल ने जुलाई में शुरू किया था. लेकिन बारिश का मौसम खत्म होने के बाद यहां प्राकृतिक सुंदरता वैसी नहीं रह जाती, जिसका असर पर्यटकों की संख्या पर भी पड़ता है.

21 नवंबर से अगले आदेश तक हेरिटेज ट्रेन बंद

पातालपानी से कालाकुंड के बीच चलने वाली ट्रेन संख्या 52965/52966 पातालपानी-कालाकुंड-पातालपानी हेरिटेज ट्रेन का परिचालन 21 नवंबर से अगले आदेश तक अस्थाई रूप से निरस्त किया गया है. रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीणा ने जानकारी देते हुए बताया, '' प्रतिवर्ष पर्यटकों और यात्रियों की डिमांड के अनुसार इस हेरिटेज ट्रेन का संचालन किया जाता है. इस वर्ष भी जुलाई माह से अब तक इस ट्रेन का संचालन किया गया था. वहीं अब 21 नवंबर से अगले आदेश तक अस्थाई रूप से इस ट्रेन का संचालन बंद किया गया है.''

Patalpani kalakund express news
1 साल करना पड़ सकता है हेरिटेज सफर का इंतजार (DRM Ratlam x Account)

1 साल तक करना होगा ट्रेन का इंतजार

जनसंपर्क अधिकारी के मुताबिक अब पातालपानी से कालाकुंड के बीच की प्राकृतिक सुंदरता का दीदार करने के लिए पर्यटकों को एक साल तक का इंतजार करना पड़ सकता है. वर्ष 2026 में मॉनसून की शुरुआत के साथ ही फिर इस ट्रेन को रतलाम रेल मंडल द्वारा पर्यटकों के लिए शुरू किया जाएगा.

patalpani express news
कालाकुंड की प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए करना होगा सालभर इंतजार (DRM Ratlam X account)

क्यों इतनी खास है पातालपानी हेरिटेज ट्रेन?

रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीणा के मुताबिक, '' पातालपानी से कालाकुंड के बीच ये हेरिटेज ट्रेन कई तरह के झरने, पहाड़, नदियों के बीच से होकर गुजरती है. बारिश के मौसम में यहां की प्राकृतिक सुंदरता देखने लायक होती है. बारिश के मौसम में इस ट्रेन का टिकट पाने के लिए भी लंबी वेटिंग होती है, जिसके बाद रेलवे इसके फेरे भी बढ़ाता है.''

