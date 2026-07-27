बिहार में विकसित होंगी 12 सैटेलाइट टाउनशिप, पहले चरण में पाटलिपुत्र और हरिहरनाथपुरम पर काम तेज
पटना के पास पाटलिपुत्र और हरिहरनाथपुरम इंटीग्रेटेड अर्बन सिटी बनेंगे, जिससे राजधानी के पुराने हिस्से पर आबादी का दबाव कम होगा.
Published : July 27, 2026 at 7:16 PM IST
पटना: बिहार में तेजी से बढ़ते शहरीकरण और भविष्य की आबादी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार 12 सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है. इन टाउनशिप का उद्देश्य अलग-अलग शहरों के आसपास आधुनिक शहरी केंद्र विकसित करना है.
बड़े शहरों पर दबाव कम करने की योजना: टाउनशिप के जरिए बड़े शहरों पर बढ़ते दबाव को कम करने के साथ-साथ योजनाबद्ध तरीके से आवास, रोजगार और आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करने की योजना है. इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत पहले चरण में पटना के आसपास पाटलिपुत्र और हरिहरनाथपुरम सैटेलाइट टाउनशिप को विकसित किया जाएगा.
भविष्य के विस्तार का आधार: सरकार ने सैटलाइट टाउनशिप विकसित करने के लिए दिशा में कदम तेज कर दिए हैं. प्रस्ताव के अनुसार पाटलिपुत्र के कोर एरिया में 3008 एकड़ और हरिहरनाथपुरम के कोर एरिया में 2000 एकड़ भूमि विकसित की जाएगी. इन दोनों परियोजनाओं को राजधानी के भविष्य के विस्तार का आधार माना जा रहा है.
सोशल इंपैक्ट एसेसमेंट की प्रक्रिया शुरू: योजना के सामाजिक प्रभाव आंकलन यानी सोशल इंपैक्ट एसेसमेंट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही भूमि अधिग्रहण की औपचारिक कार्रवाई शुरू होगी. सोशल इंपैक्ट एसेसमेंट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. सर्वे रिपोर्ट आने के बाद भूमि अधिग्रहण की भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.
सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आंकलन जरूरी: नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा का कहना है कि किसी भी बड़ी शहरी परियोजना में प्रभावित परिवारों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आंकलन बेहद जरूरी है. इसलिए सर्वे के दौरान यह देखा जाएगा कि प्रस्तावित परियोजना का स्थानीय लोगों की आजीविका, सामाजिक ढांचे, कृषि गतिविधियों और उपलब्ध संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा.
विस्तृत योजना तैयार: मंत्री ने आगे कहा कि इसके आधार पर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की विस्तृत योजना तैयार की जाएगी, ताकि भूमि अधिग्रहण के दौरान किसी परिवार के अधिकार प्रभावित न हों. पूरी प्रक्रिया भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम 2013 से जुड़े प्रावधानों के अनुरूप पूरी की जाएगी.
"सोशल इंपैक्ट एसेसमेंट सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की विस्तृत योजना तैयार की जाएगी, ताकि भूमि अधिग्रहण के दौरान किसी परिवार के अधिकार प्रभावित न हों." - नीतीश मिश्रा, मंत्री, बिहार सरकार
पाटलिपुत्र टाउनशिप की विशेषता: सरकार की योजना के अनुसार पाटलिपुत्र सैटेलाइट टाउनशिप का कुल प्रभाव क्षेत्र लगभग 81730 एकड़ होगा, जबकि इसका 3008 एकड़ हिस्सा कोर डेवलपमेंट एरिया के रूप में विकसित किया जाएगा. यह क्षेत्र पटना आउटर रिंग रोड और प्रस्तावित मेट्रो नेटवर्क के निकट होने के कारण भविष्य में राजधानी का प्रमुख शहरी केंद्र बन सकता है.
हरिहरनाथपुरम टाउनशिप की विशेषता: वहीं हरिहरनाथपुरम सैटेलाइट टाउनशिप का प्रभाव क्षेत्र लगभग 33 हजार एकड़ होगा और इसके 2000 एकड़ कोर एरिया में आधुनिक आवासीय एवं व्यावसायिक विकास किया जाएगा. यह क्षेत्र सोनपुर-हाजीपुर कॉरिडोर, भारतमाला परियोजना और प्रस्तावित सड़क नेटवर्क से जुड़ने के कारण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
इंटीग्रेटेड अर्बन सिटी के रूप में होंगे विकसित: इन टाउनशिप की सबसे बड़ी विशेषता यह होगी कि इन्हें केवल आवासीय कॉलोनी के रूप में नहीं, बल्कि इंटीग्रेटेड अर्बन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा. यहां चौड़ी सड़कें, भूमिगत ड्रेनेज सिस्टम, निर्बाध बिजली आपूर्ति, पेयजल नेटवर्क, सीवरेज व्यवस्था, पार्क, स्कूल, अस्पताल, व्यावसायिक केंद्र, सार्वजनिक परिवहन और हरित क्षेत्र जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं विकसित करने की योजना है.
बढ़ती आबादी के लिए टाउनशिप: सरकार का लक्ष्य है कि भविष्य में पटना की बढ़ती आबादी का एक बड़ा हिस्सा इन नए विकसित क्षेत्रों में बस सके और राजधानी के पुराने हिस्से पर बढ़ते दबाव को कम किया जा सके. योजना में प्रभावित भू-स्वामियों के लिए भी विशेष व्यवस्था प्रस्तावित है. अधिकारियों के अनुसार जिन किसानों या जमीन मालिकों की भूमि इस परियोजना के लिए अधिग्रहित होगी, उन्हें केवल मुआवजा ही नहीं बल्कि विकसित प्लॉट देने का भी प्रावधान रखा जा रहा है.
वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था पर भी काम: इस व्यवस्था के तहत जिन लोगों की जमीन परियोजना में जाएगी, उन्हें उसी विकसित क्षेत्र में नियमानुसार भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे. इससे वह भी भविष्य में विकसित शहर का हिस्सा भी बन सकेंगे और उनकी संपत्ति का मूल्य भी बढ़ेगा. सरकार परियोजना के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था पर भी काम कर रही है.
निजी निवेश भी आकर्षित करने की योजना: नगर विकास विभाग का लक्ष्य है कि भूमि विकास, सड़क, जलापूर्ति, बिजली, सीवरेज और अन्य आधारभूत संरचनाओं के लिए चरणबद्ध तरीके से निवेश सुनिश्चित किया जाए. परियोजना को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि भविष्य में निजी निवेश भी आकर्षित हो और आधुनिक शहरी विकास की गति तेज हो. सरकार फिलहाल पहले चरण के सोशल सर्वे को प्राथमिकता दे रही है, जिसके बाद दोनों कोर एरिया में भूमि अधिग्रहण और विकास कार्यों की दिशा तय होगी.
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