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पांच दिन बंद रहेगी पाताल भुवनेश्वर गुफा, बैन रहेगी श्रद्धालुओं की एंट्री, जानिये वजह

बेरीनाग: लंबे समय से विश्व प्रसिद्ध पाताल भुवनेश्वर गुफा की सीढ़ियों सुधारने की मांग की जा रही थी. अब इन सीढ़ियों को ठीक करने का कार्य शुरू हो रहा है. इसके चलते 29 मार्च से 2 अप्रैल तक पाताल भुवनेश्वर गुफा को बंद रखा जाएगा. इस अवधि में श्रद्धालु गुफा के दर्शन नहीं कर सकेंगे. 3 अप्रैल को गुफा के कपाट खोले जाएंगे.

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देहरादून मंडल के अधिशासी अभियंता के आदेशानुसार, गुफा के संकरे रास्तों पर नई सीढ़ियों के निर्माण का कार्य किया जाना है. निर्माण कार्य के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए मंदिर कमेटी ने इस अवधि में दर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. मंदिर कमेटी के अध्यक्ष नीलम भंडारी और महासचिव जगत रावल ने बताया कि गुफा के दर्शनों के लिए हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं. गुफा के भीतर आवागमन को और अधिक सुगम बनाने के लिए यह कार्य जरूरी है.

उन्होंने बताया 29 मार्च से 2 अप्रैल 2026 तक गुफा के भीतर किसी भी श्रद्धालु को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. कमेटी ने दूर-दराज से आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों से अनुरोध किया है कि वे इस सूचना के आधार पर ही अपनी यात्रा का कार्यक्रम तय करें. 3 अप्रैल 2026 को सुबह से गुफा के कपाट पूर्व की भांति दर्शन के लिए फिर से खोल दिए जाएंगे.