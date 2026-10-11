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श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आज से खुलेगी पाताल भुवनेश्वर गुफा, जानें पौराणिक महत्व

पाताल भुवनेश्वर गुफा ( Photo-Local Resident )

बेरीनाग विकास खंड के क्षेत्र में स्थित पाताल भुवनेश्वर गुफा धार्मिक आस्था, पौराणिक मान्यताओं और प्राकृतिक संरचना के लिए देशभर में प्रसिद्ध है. समुद्र तल से लगभग 1,350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह गुफा चूना पत्थर से बनी एक अद्भुत प्राकृतिक संरचना है. गुफा के भीतर संकरे रास्ते, प्राकृतिक आकृतियां और चट्टानों से बनी विभिन्न संरचनाएं देखने को मिलती हैं. यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु इन आकृतियों को धार्मिक मान्यताओं के आधार पर देवी-देवताओं और पौराणिक प्रसंगों से जोड़कर देखते हैं.