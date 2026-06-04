एक तरफ चल रहा था अतिक्रमण, दूसरी तरफ महिला CO ने बच्चे को गोद में उठाया, हर कोई हो गया मुरीद
मोतिहारी के पताही में अतिक्रमण हटाने के दौरान सीओ नाजनी अकरम की संवेदनशीलता दिखी. गोद में बच्चा लेकर पढ़ने की प्रेरणा दी. पढ़ें खबर
Published : June 4, 2026 at 4:50 PM IST
मोतिहारी : बिहार का पूर्वी चंपारण जिला, यहां के पताही प्रखंड से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो प्रशासनिक सख्ती के बीच मानवीय संवेदना की मिसाल बन गई है. अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान अंचलाधिकारी नाजनी अकरम की संवेदनशीलता ने सबका दिल जीत लिया. एक मां को सामान समेटने में परेशानी होती देख सीओ ने उसके बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और उसे पढ़-लिखकर बड़ा अधिकारी बनने की प्रेरणा दी.
'खूब पढ़ना, बड़े होकर सीओ बनना' : सीओ नाजनी अकरम लगातार बच्चे से बात करती रहीं. मुस्कुराते हुए बच्चे से कहा, 'बेटा, खूब मन लगाकर पढ़ना. बड़े होकर सीओ बनना और लोगों की सेवा करना.' उनका यह मानवीय व्यवहार देखकर वहां मौजूद ग्रामीण, महिलाएं और प्रशासनिक टीम के सदस्य भी भावुक हो गए. अतिक्रमण हटाने जैसी सख्त कार्रवाई के बीच सीओ का यह रूप सभी के लिए चौंकाने वाला और प्रेरणादायक था.
अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन : मामला पताही प्रखंड के बोकानेपट्टी गांव का है. यहां प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही थी. कार्रवाई का नेतृत्व अंचलाधिकारी नाजनी अकरम कर रही थीं. इस दौरान एक दृश्य ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. एक महिला अपने छोटे बच्चे को एक हाथ में संभाले हुए थी और दूसरे हाथ से घर का सामान हटाने में जुटी थी. बच्चे को संभालने और सामान समेटने के बीच वह काफी परेशान दिख रही थी.
CO नाजनी अकरम ने पेश की मिसाल : महिला की यह परेशानी अंचलाधिकारी नाजनी अकरम से देखा नहीं गया. वह तुरंत महिला के पास पहुंचीं और बड़े ही स्नेह से बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया. सीओ ने बच्चे को दुलार किया, पुचकारा और कुछ देर तक अपने पास रखा. उनके इस कदम से महिला को राहत मिली और वह आराम से अपना सामान समेटने में जुट गई. सीओ के गोद में बच्चा बिल्कुल सहज था और खेल रहा था.
''अतिक्रमण हटाना हमारी ड्यूटी है, लेकिन इंसानियत भी जरूरी है. मैंने देखा कि महिला को बच्चा संभालने और सामान हटाने दोनों में दिक्कत हो रही थी. इसलिए मैंने बच्चा गोद में ले लिया. मैंने बच्चे से कहा कि खूब पढ़ना-लिखना और बड़ा होकर सीओ बनना. हमारा मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि नियमों का पालन कराना है.''- नाजनी अकरम, अंचलाधिकारी, पताही
दरअसल, बोकानेपट्टी गांव में यह अतिक्रमण हटाओ अभियान पहले से निर्धारित था. प्रशासन की टीम जेसीबी और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची थी. कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध भी जताया, लेकिन सीओ नाजनी अकरम ने सभी को समझा-बुझाकर शांतिपूर्ण तरीके से काम पूरा कराया. उन्होंने लोगों से कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण गैरकानूनी है, लेकिन प्रशासन किसी के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं करेगा.
लोगों ने की सराहना : सीओ के इस व्यवहार की पूरे इलाके में चर्चा हो रही है. लोग नाजनी अकरम की जमकर तारीफ कर रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि अक्सर अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन और जनता के बीच टकराव की स्थिति बन जाती है. लेकिन यहां सीओ ने अपनी सूझबूझ और संवेदनशीलता से माहौल को पूरी तरह सकारात्मक बना दिया.
''हमने पहली बार किसी बड़े अधिकारी को ऐसा करते देखा है. सीओ मैडम ने बच्चे को गोद में लेकर हमारा दिल जीत लिया. कार्रवाई तो होनी ही थी, लेकिन उनका व्यवहार देखकर हमें बुरा नहीं लगा. ऐसे अधिकारी हों तो जनता और प्रशासन के बीच दूरी खत्म हो जाएगी.''- दीपक कुमार, स्थानीय ग्रामीण
ये भी पढ़ें :-
बिहार में सड़कों पर उतरा प्रशासन का बुलडोजर, अतिक्रमण हटाओ अभियान से दुकानदारों में मचा हड़कंप
सरकारी जमीन और सड़कों पर कब्जा करने वालों की खैर नहीं! कटिहार में गरजा बुलडोजर