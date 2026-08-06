ETV Bharat / state

धनबाद में पासपोर्ट सेवा हुई डिजिटल, ऑनलाइन होगा पुलिस सत्यापन

धनबाद में पासपोर्ट सत्यापन में अब देर नहीं होगी. डिजिटल सत्यापन से काम में तेजी आई है.

Passport services in Dhanbad
धनबाद का पासपोर्ट ऑफिस. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 6, 2026 at 8:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबाद: अगर आप पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. धनबाद में अब पासपोर्ट सत्यापन की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस हो गई है. दस्तावेजों की जांच से लेकर पुलिस वेरिफिकेशन तक अधिकांश काम अब ऑनलाइन माध्यम से होगा. इससे प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक बनने की उम्मीद है.

नई व्यवस्था के तहत पासपोर्ट सेवा केंद्र में दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद अधिकारी डिजिटल सिग्नेचर के जरिए फाइल को प्रमाणित करेंगे. इसके बाद सत्यापन रिपोर्ट सीधे ऑनलाइन क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को भेज दी जाएगी. रिपोर्ट तैयार होने पर आवेदक को भी इसकी सूचना डिजिटल माध्यम से मिल जाएगी.

एसएसपी प्रभात कुमार का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

पुलिस सत्यापम प्रक्रिया में बड़ा बदलाव

सबसे बड़ा बदलाव पुलिस सत्यापन प्रक्रिया में किया गया है. अब संबंधित थाना ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ही वेरिफिकेशन रिपोर्ट तैयार कर भेजेगा. इससे कागजी फाइलों पर निर्भरता लगभग खत्म हो जाएगी और पूरी प्रक्रिया में लगने वाला समय भी कम होगा.

ऑनलाइन प्रणाली से काम में आई तेजीः एसएसपी

इस संबंध में धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि यह नई व्यवस्था एक अगस्त से लागू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि पहले पुलिस सत्यापन के करीब 1300 मामले लंबित थे, लेकिन ऑनलाइन प्रणाली शुरू होने के बाद यह संख्या घटकर लगभग 580 रह गई है. डिजिटल सिस्टम से पासपोर्ट विभाग और पुलिस के बीच समन्वय बेहतर हुआ है, जिससे कामकाज में तेजी आई है.

एसएसपी ने बताया कि अब पुलिस सत्यापन सात दिनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. ऑनलाइन प्रक्रिया से अनावश्यक विलंब कम होगा और आवेदकों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे.

Passport services in Dhanbad
पासपोर्ट ऑफिस में लोगों की भीड़. (फोटो-ईटीवी भारत)

पासपोर्ट बनाना आसान, तेजी और पारदर्शी

यानी अब धनबाद में पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक आसान, तेज और पारदर्शी हो गई है. पेपरलेस व्यवस्था और ऑनलाइन पुलिस सत्यापन से लोगों का समय बचेगा, लंबित मामलों में कमी आएगी और पासपोर्ट जारी करने की पूरी प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनेगी.

ये भी पढ़ें-

धनबाद मुख्य डाकघर और पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल मिलते ही खाली कराया गया परिसर

रांची पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस मुख्यालय और एसएसपी को मिला धमकी भरा ईमेल

रांची में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय भवन का शिलान्यास, केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री वी मुरलीधरन ने रखी नींव

TAGGED:

PASSPORT SERVICES IN DHANBAD
DIGITAL PASSPORT VERIFICATION
धनबाद में पासपोर्ट सत्यापन
PASSPORT VERIFICATION PROCESS
PASSPORT VERIFICATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.