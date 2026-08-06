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धनबाद में पासपोर्ट सेवा हुई डिजिटल, ऑनलाइन होगा पुलिस सत्यापन

धनबाद: अगर आप पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. धनबाद में अब पासपोर्ट सत्यापन की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस हो गई है. दस्तावेजों की जांच से लेकर पुलिस वेरिफिकेशन तक अधिकांश काम अब ऑनलाइन माध्यम से होगा. इससे प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक बनने की उम्मीद है.

नई व्यवस्था के तहत पासपोर्ट सेवा केंद्र में दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद अधिकारी डिजिटल सिग्नेचर के जरिए फाइल को प्रमाणित करेंगे. इसके बाद सत्यापन रिपोर्ट सीधे ऑनलाइन क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को भेज दी जाएगी. रिपोर्ट तैयार होने पर आवेदक को भी इसकी सूचना डिजिटल माध्यम से मिल जाएगी.

एसएसपी प्रभात कुमार का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

पुलिस सत्यापम प्रक्रिया में बड़ा बदलाव

सबसे बड़ा बदलाव पुलिस सत्यापन प्रक्रिया में किया गया है. अब संबंधित थाना ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ही वेरिफिकेशन रिपोर्ट तैयार कर भेजेगा. इससे कागजी फाइलों पर निर्भरता लगभग खत्म हो जाएगी और पूरी प्रक्रिया में लगने वाला समय भी कम होगा.

ऑनलाइन प्रणाली से काम में आई तेजीः एसएसपी

इस संबंध में धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि यह नई व्यवस्था एक अगस्त से लागू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि पहले पुलिस सत्यापन के करीब 1300 मामले लंबित थे, लेकिन ऑनलाइन प्रणाली शुरू होने के बाद यह संख्या घटकर लगभग 580 रह गई है. डिजिटल सिस्टम से पासपोर्ट विभाग और पुलिस के बीच समन्वय बेहतर हुआ है, जिससे कामकाज में तेजी आई है.