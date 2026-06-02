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बूंदी को मिली बड़ी सौगात: 4 जून को खुलेगा डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, अब पासपोर्ट के लिए नहीं लगानी पड़ेगी कोटा-जयपुर की दौड़

इसके साथ ही बूंदी जिले के हजारों नागरिकों को पासपोर्ट बनवाने और उससे संबंधित सेवाओं के लिए कोटा अथवा जयपुर की दौड़ से मुक्ति मिल जाएगी. अब तक पासपोर्ट आवेदन, दस्तावेज सत्यापन और अन्य प्रक्रियाओं के लिए जिले के लोगों को कोटा या जयपुर जाना पड़ता था. इस कारण समय, धन और श्रम तीनों की अतिरिक्त खपत होती थी. कई बार दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों को एक ही कार्य के लिए कई बार यात्रा करनी पड़ती थी. नए केंद्र के शुरू होने से यह परेशानी समाप्त हो जाएगी और अधिकांश प्रक्रियाएं स्थानीय स्तर पर ही पूरी हो सकेंगी.

बूंदी : 'छोटी काशी' के नाम से मशहूर ऐतिहासिक बूंदी शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं में 4 जून को एक नया और बेहद महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ने जा रहा है. क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए अब बूंदी में 'डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र' (POPSK) की शुरुआत होने जा रही है. 4 जून को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस बहुप्रतीक्षित केंद्र का औपचारिक उद्घाटन करेंगे.

सूचना जनसंपर्क अधिकारी अनुप्रिया ने बताया कि मुख्य डाकघर परिसर के निकट स्थापित किया गया यह केंद्र बूंदी शहर के साथ-साथ आसपास के कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों के लिए भी बेहद सुविधाजनक साबित होगा. यहां प्रतिदिन करीब 40 पासपोर्ट आवेदनों की प्रक्रिया पूरी किए जाने की व्यवस्था की गई है. इससे आवेदन निस्तारण में तेजी आएगी और लोगों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. इस सुविधा का सबसे अधिक लाभ विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं, निजी और सरकारी क्षेत्र के पेशेवरों, व्यापारियों तथा विदेश यात्रा या रोजगार की योजना बना रहे लोगों को मिलेगा. वर्तमान दौर में पासपोर्ट केवल विदेश यात्रा का दस्तावेज नहीं, बल्कि पहचान और अवसरों का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है. ऐसे में जिले में इस सेवा का उपलब्ध होना विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

देशभर में पासपोर्ट सेवाओं को आमजन के करीब पहुंचाने के लिए विदेश मंत्रालय और भारतीय डाक विभाग के संयुक्त प्रयासों से डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों का विस्तार किया गया है. वर्तमान में देश में 37 क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, 93 पासपोर्ट सेवा केंद्र और 450 से अधिक डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र संचालित हो रहे हैं. इसी कड़ी में अब बूंदी का नाम भी जुड़ने जा रहा है.

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कोटा में 2 लाख से अधिक पासपोर्ट जारी, अब बूंदी में बन सकेंगे : कोटा स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय हाड़ौती सहित पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के लाखों नागरिकों को सेवाएं प्रदान कर रहा है. यह कार्यालय अब तक 2 लाख से अधिक पासपोर्ट जारी कर चुका है. बूंदी में नए केंद्र की स्थापना से कोटा कार्यालय पर भार भी कम होगा और आवेदकों को अपने जिले में ही बेहतर सुविधा मिल सकेगी. पासपोर्ट सेवाओं में तकनीक के बढ़ते उपयोग ने पूरी प्रक्रिया को पहले की तुलना में कहीं अधिक सरल और पारदर्शी बना दिया है. ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल अपॉइंटमेंट, एसएमएस अलर्ट और त्वरित पुलिस सत्यापन जैसी व्यवस्थाओं के कारण अब पासपोर्ट बनवाना आसान हो गया है. बूंदी में शुरू होने वाला यह केंद्र भी इन्हीं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित रहेगा.

बूंदी में लंबे समय से थी मांग: क्षेत्र के नागरिक लंबे समय से इस सुविधा की मांग कर रहे थे. अब जब यह सपना साकार होने जा रहा है तो लोगों में उत्साह का माहौल है. जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने भी इसे जिले के विकास और नागरिक सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बताया है.