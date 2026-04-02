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Bomb Threat : जयपुर सहित प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में सरकारी कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी

गुत्थी सुलझाने में साइबर टीम की मदद : जयपुर में सरकारी और निजी संस्थानों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने का सिलसिला लगातार जारी है. ऐसी घटनाओं को लेकर पुलिस ने कई मुकदमे भी दर्ज किए हैं. हालांकि, जांच में कोई ठोस नतीजे सामने नहीं आए. अब पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने के लिए साइबर टीम की मदद ले रही है. इस तरह की धमकियां प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी लगातार मिल रही है. ऐसे में पुलिस राष्ट्रीय जांच एजेंसियों की मदद भी ले रही है.

बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड मौके पर : एसीपी (गांधीनगर) नारायण बाजिया ने बताया कि गुरुवार को पासपोर्ट ऑफिस की आधिकारिक मेल आईडी पर एक ईमेल आया है, जिसमें बम ब्लास्ट की धमकी दी गई है. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और परिसर को खाली करवाकर एटीएस के बम निरोधक दस्ते व डॉग स्क्वॉड की मदद से तलाशी अभियान चलाया. हालांकि, जांच में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. एहतियात के तौर पर सुरक्षा कड़ी की गई है.

पासपोर्ट ऑफिस की आधिकारिक ईमेल आईडी पर आए एक ईमेल में बम धमाके की धमकी दी गई है. पिछले 23 दिन में यह तीसरा मौका है, जब जयपुर स्थित पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. जयपुर के अलावा अलवर और अजमेर में भी पासपोर्ट सेवा केंद्रों में बम धमाकों की धमकी मिली है. धमकी के बाद जब एजेंसियां जांच कर रही थी. पासपोर्ट ऑफिस स्टाफ के कुछ कर्मचारी टिफिन खोलकर खाना खाने लगे. तलाशी अभियान चला रहे जवानों ने उन्हें रोका.

जयपुर: राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में सरकारी कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकियां मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब जयपुर स्थित पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. इसके साथ ही प्रदेश के कुछ अन्य शहरों में भी पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट सेवा केंद्रों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है.

अलवर में भी ईमेल से धमकी, सुनिए पुलिस ने क्या कहा... (ETV Bharat Alwar)

हाईकोर्ट-स्टेडियम को मिल चुकी धमकी : इससे पहले जयपुर में हाईकोर्ट, अन्य कोर्ट परिसर को भी कई बार बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है. वहीं, सवाई मानसिंह स्टेडियम को भी पिछले साल लगातार कई दिनों तक बम से उड़ाने की धमकियां मिली. इधर, जयपुर के कई सरकारी और निजी परिसरों में भी बम से उड़ाने की धमकियां मिली हैं. हालांकि, इसके बावजूद पुलिस एक भी मामले में यह खुलासा नहीं कर पाई है कि इसके पीछे किसका हाथ है और किस मकसद से लगातार ऐसी धमकियां मिल रही हैं.

पढ़ें : उदयपुर के कोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप

अलवर पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी : जयपुर मुख्यालय के अधीन आने वाले पोस्टऑफिस में संचालित पासपोर्ट सेवा केंद्र को एक बार फिर से बम से उड़ने की धमकी मिली है. अलवर शहर के मुख्य डाकघर परिसर में चल रहे पासपोर्ट सेवा केंद्र को 23 दिन में तीसरी बार बम से उड़ाने की धमकी मिलने से परिसर में हड़कंप मच गया. इस सूचना के बाद पोस्ट ऑफिस परिसर को खाली करवा कर पुलिस को सूचना दी गई. जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और सघन तलाशी शुरू की गई.

अलवर पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी (ETV Bharat Alwar)

कोतवाली थाना के एएसआई ओम प्रकाश ने बताया कि कोतवाली थाने में पोस्ट ऑफिस का स्टाफ सूचना लेकर पहुंचा कि पोस्ट ऑफिस की मेल पर बम से पासपोर्ट ऑफिस को उड़ाने की धमकी मिली है. इस सूचना पर जाब्ते के साथ पोस्ट ऑफिस पहुंचे और सुरक्षा की दृष्टि से परिसर को खाली करवा कर मेटल डिटेक्टर से सघन तलाशी अभियान चलाया. उन्होंने बताया कि तलाशी के दौरान परिसर में किसी तरीके की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली.

जैसलमेर पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी (ETV Bharat Jaisalmer)

जैसलमेर पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की फिर मिली धमकी : शहर के मुख्य डाकघर को एक बार फिर ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है. मार्च महीने में दो बार मिल चुकी धमकियों के बाद अप्रैल में यह तीसरी घटना सामने आई है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है.

डाकघर अधिकारी बाबू सिंह ने बताया कि ईमेल मिलने की सूचना के बाद तुरंत परिसर को खाली करवा दिया गया. उन्होंने कहा कि बार-बार इस तरह की धमकियां मिलने से कार्य प्रभावित हो रहा है. फिलहाल, उच्च अधिकारियों और पुलिस से मिले निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है. प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है.

हनुमानगढ़ में भी बम की धमकी (ETV Bharat Hanumangarh)

हनुमानगढ़ में भी बम की धमकी : राजस्थान के हनुमानगढ़ जक्शन स्थित मुख्य डाकघर और पासपोर्ट कर्यालय को भी बम से उड़ाने कि धमकी मिली. धमकी की सूचना के बाद मौके पर हनुमानगढ़ जक्शन पुलिस पहुंची और सघन जांच की गई. पुलिस ने ऐतिहातन डाकघर को बंद करवा दिया है. हनुमानगढ़ जंक्शन थाना प्रभारी रामचंद्र कस्वां ने बताया कि बम की धमकी मिलने के बाद पोस्ट ऑफिस परिसर खाली करवाया गया और तलाशी अभियान चलाया गया. हालांकि, कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है.