फोर्स ज्वाइन करने के लिए युवाओं का बढ़ा रुझान, देश सेवा की भावना लिए कर रहे कड़ी मेहनत

CISF में चयनित सागर निर्मलकर ने बताया कि साल 2022 में निशुल्क सैन्य प्रशिक्षण केंद्र की जानकारी मिली थी. उसके बाद ट्रेनिंग ली और फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद पहले अटेम्प्ट में असफल हो गया. इसके बाद कई बार असफल हुआ. यह उनका पांचवां अटेम्प्ट था, जिसमें उनका चयन हुआ है. घर और परिवार वाले काफी खुश हैं. इसके साथ ही ट्रेनिंग देने वाले सर का आशीर्वाद रहा तो आगे हम और बड़ी पोस्ट में जाएंगे. सीआईएसफ में जाने के पीछे मकसद पूछे जाने पर सागर निर्मलकर ने बताया कि 4 सालों तक उन्होंने बैंक की नौकरी की है.

फोर्स में चयनित अभ्यर्थियों ने बताया कि घर और परिवार का सपना था कि हम फोर्स और पुलिस में जाएं. उनकी सोच के मुताबिक हमने कड़ी मेहनत करके इस मुकाम को हासिल किया. रायपुर के कौशल्या विहार सेक्टर 13 में पूर्व सैनिक पन्नालाल सिन्हा के निशुल्क सैन्य प्रशिक्षण केंद्र में ट्रेनिंग के बाद हमने सफलता हासिल की है.आपतो बता दें कि अभ्यर्थियों के पुलिस और फोर्स में चयन के बाद बच्चों के साथ ही परिवार वालों में भी गजब का उत्साह है.

रायपुर : मन में यदि कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो हर मुश्किल आसान हो सकती है. मजबूत इरादों से नामुमकिन को मुमकिन किया जा सकता है.ऐसा ही जज्बा छत्तीसगढ़ के युवाओं के अंदर भी है. जिन्होंने अपनी मेहनत के बूते फोर्स में नौकरी हासिल की है. फोर्स में नौकरी हासिल करने के बाद अभ्यर्थियों ने अपने संघर्ष की कहानी ईटीवी भारत से साझा की.

निशुल्क ट्रेनिंग देकर बच्चों को करते हैं तैयार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बचपन से मेरा शौक फोर्स ज्वाइन करना था. इसके साथ ही मेरे बड़े पिताजी का सपना था कि मेरा इकलौता भतीजा होने के कारण उन्हें भी फौज में भेजना था. मैंने अपने बड़े पापा के सपनों को पूरा करके दिखाया. मेरे चयन की खबर सुनकर घर परिवार के लोग काफी खुश हुए. मैं अपने खानदान में इकलौता हूं जो मैं फोर्स ज्वॉइन किया हूं- सागर निर्मलकर, CISF में चयनित अभ्यर्थी

पू्र्व सैनिक पन्नालाल सिन्हा ने खोली है एकेडमी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रिश्वत नहीं थी पसंद इसलिए चुना फोर्स

बीएसएफ में चयनित दीपांशु नागवंशी ने बताया कि उनका चयन बीएसएफ में हुआ है. पांचवें अटेम्प्ट के बाद सपना पूरा हुआ है. मैं सीएसईबी में बतौर इंजीनियर के रूप में काम कर रहा था. मुझे रिश्वत जैसी चीज से सख्त नफरत थी, मुझे पसंद नहीं था. वर्तमान में मैं रायपुर के VY अस्पताल में इलेक्ट्रीशियन के रूप में काम कर रहा हूं. दीपांशु ने अपने तीन उद्देश्य के बारे में बताया पहले वो डॉक्टर बनना चाहते थे. क्योंकि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं कर पाया. दूसरा मेरा आर्मी का सपना था और तीसरा किसान बनने का. मेरा बीएसएफ में चयन होने के बाद घर परिवार में भी काफी खुशी है.

छात्राओं के लिए भी ट्रेनिंग सेशन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

निशुल्क सैन्य प्रशिक्षण केंद्र में पिछले 10 महीना से सेना की ट्रेनिंग कर रहा था. मेरे सपनों को पूरा करने में प्रशिक्षण देने वाले सिन्हा सर का बहुत बड़ा योगदान है. सिन्हा सर की बदौलत मैं अपने सपने को पूरा कर पाया. देश भक्ति युवाओं की पहली पसंद होती है. फिजिकल एक्टिविटी होती है तो शरीर भी स्वस्थ रहता है- दीपांशु नागवंशी, बीएसएफ में चयनित अभ्यर्थी







पुलिस में चयनित लता दीवान ने बताया कि वो पुलिस की ट्रेनिंग पिछले दो साल से कर रही थी. उनका चयन सीजी रेल पुलिस में हुआ है. मेडिकल सब पूरे हो गए हैं,सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार है. मेरा पुलिस में चयन होने के बाद घर में भी खुशी का माहौल था.

मुझे यकीन भी नहीं था कि मेरा चयन पुलिस में होगा. पुलिस ट्रेनिंग के बारे में मैं बिल्कुल भी अंजान थी, लेकिन प्रशिक्षण देने वाले सिन्हा सर ने जैसा ट्रेनिंग करने को कहा मैंने वैसा ही किया. इसके पहले मैं कई तरह के एग्जाम भी दिए हैं. स्टेनोग्राफर का भी एग्जाम दिया था. लेकिन क्लियर नहीं कर पाई. ऐसे में मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना पुलिस की ट्रेनिंग की जाए और पुलिस में भर्ती हुआ जाए- लता दीवान, रेल पुलिस में चयनित अभ्यर्थी

बच्चों को फोर्स के लिए करते हैं तैयार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

निशुल्क सैन्य प्रशिक्षण केंद्र चलाने वाले पूर्व सैनिक पन्नालाल सिन्हा ने बताया कि हाल ही में पुलिस और आर्मी की भर्ती परीक्षा में निशुल्क सैन्य प्रशिक्षण केंद्र के 5 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जिसमें दो लोग पुलिस विभाग में चयनित हुए हैं. एक बीएसएफ, एक सीआईएसफ और एक सीआरपीएफ में चयनित हुआ है.

5 बच्चे चयनित होने के बाद इस प्रशिक्षण केंद्र का मान सम्मान बढ़ाने के साथ ही नाम रोशन किए हैं. पूर्व सैनिक होने के नाते मैं छत्तीसगढ़ के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इसलिए तैयार कर रहा हूं ताकि यहां के बच्चे भी फोर्स में जा सके. इन बच्चों में भी देशभक्त की भावना जागृत हो यही मेरा प्रथम उद्देश्य है- पन्नालाल सिन्हा , पूर्व सैनिक

प्रशिक्षण के बाद फोर्स चयनित होने वाले अभ्यर्थी

01- डोमन सिंग ध्रुव (पुलिस) ग्राम - खैरा, जिला-महासमुन्द

02- लता दीवान (रेल पुलिस) ग्राम राम चौक बेड़ा, जिला-महासमुंद

03- दीपांशु नागवंशी (BSF) ग्राम - तिलखैरी, जिला-बालोद

04- सागर निर्मलकर (CISF) ग्राम - बड़े बोरिया, जिला-रायपुर

05- चंदन ध्रुव (CRPF)





पूर्व सैनिक पन्नालाल सिन्हा का जज्बा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

