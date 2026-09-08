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हर बच्चा प्रतिभावान होता है, जरूरत सिर्फ उसकी क्षमता को पहचान कर सही दिशा देने की- श्वेता गुप्ता

श्वेता गुप्ता का मानना है कि हर बच्चा प्रतिभावान है. उसकी क्षमता को पहचानने और उसे सही दिशा देने की है. संवाददाता मनोज की रिपोर्ट

Shweta Gupta, TGT Maths Teacher
श्वेता गुप्ता, टीजीटी गणित शिक्षिका, GBSSS स्कूल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 8, 2026 at 11:08 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी आज शिक्षा के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं. उनकी इस सफलता के पीछे शिक्षकों की मेहनत, लगन और समर्पण की अहम भूमिका है. ऐसी ही समर्पित शिक्षिका हैं श्वेता गुप्ता, जो GBSSS स्कूल नंबर-2 में टीजीटी गणित शिक्षिका के पद पर कार्यरत हैं. विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने और शिक्षा को रोचक बनाने के उनके प्रयासों को देखते हुए उन्हें हाल ही में दिल्ली स्टेट बेस्ट टीचर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है.

श्वेता गुप्ता पिछले आठ वर्षों से इसी विद्यालय में विद्यार्थियों को गणित पढ़ा रही हैं. उनके लिए शिक्षक बनना महज नौकरी नहीं, बल्कि बचपन से देखा हुआ सपना है. पढ़ाना उनका शौक रहा है और इसी जुनून को उन्होंने अपने पेशे में बदलकर विद्यार्थियों के भविष्य को बेहतर बनाने का संकल्प लिया.

स्टेट बेस्ट टीचर अवॉर्ड से सम्मानित श्वेता गुप्ता से खास बातचीत (ETV Bharat)

गणित को आसान और रोचक बनाने पर जोर

श्वेता गुप्ता का मानना है कि गणित एक बेहद रोचक विषय है, जिसे सही तकनीक और गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के लिए आसान बनाया जा सकता है. खासतौर पर कक्षा छह से आने वाले विद्यार्थियों को वह एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के जरिए गणित समझाने का प्रयास करती हैं. उन्होंने कहा कि गणित को केवल किताबों तक सीमित रखकर पढ़ाने के बजाय अलग-अलग तकनीकों और इनोवेटिव तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. जब बच्चे खुद किसी गतिविधि में हिस्सा लेकर कुछ नया करते हैं, तो उन्हें विषय को समझने में आसानी होती है और सीखने की प्रक्रिया भी अधिक प्रभावी बन जाती है.

‘हर बच्चे में होती है प्रतिभा’

श्वेता गुप्ता का मानना है कि हर बच्चा प्रतिभावान होता है. जरूरत सिर्फ उसकी क्षमता को पहचानने और उसे सही दिशा देने की है. इसी सोच के साथ वह विद्यार्थियों की पढ़ाई के साथ-साथ उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने और उनकी कमजोरियों को दूर करने पर भी ध्यान देती हैं. उनकी कोशिश रहती है कि बच्चे बिना किसी झिझक के सवाल पूछें, नई चीजें सीखें और अपनी सोच को खुलकर सामने रखें. यही वजह है कि उनकी शिक्षण पद्धति केवल पाठ्यक्रम पूरा करने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि विद्यार्थियों में सीखने की रुचि और आत्मविश्वास पैदा करने पर भी केंद्रित रहती है.

‘कभी नहीं सोचा था कि इस पुरस्कार तक पहुंचूंगी’

स्टेट बेस्ट टीचर अवॉर्ड मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए श्वेता गुप्ता ने कहा कि वह खुद को बेहद सम्मानित महसूस कर रही हैं. उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह इस पुरस्कार तक पहुंचेंगी. विभाग और सरकार की ओर से मिले इस सम्मान ने उनके उत्साह को और बढ़ाया है. उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार उनके लिए सिर्फ एक उपलब्धि नहीं, बल्कि आगे भी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ बच्चों को पढ़ाने की प्रेरणा है. इससे पहले भी उन्हें उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन दिल्ली स्टेट बेस्ट टीचर अवॉर्ड उनके वर्षों के प्रयासों और मेहनत की एक महत्वपूर्ण पहचान है.

शिक्षक सिर्फ विषय नहीं, भविष्य भी गढ़ता है

श्वेता गुप्ता की कहानी इस बात की मिसाल है कि जब शौक जुनून में बदल जाता है और जुनून मेहनत का रूप ले लेता है, तो सफलता जरूर मिलती है. पिछले आठ वर्षों से लगातार विद्यार्थियों को शिक्षित कर रहीं श्वेता ने साबित किया है कि एक अच्छा शिक्षक केवल किताबों का ज्ञान नहीं देता, बल्कि बच्चों के आत्मविश्वास को मजबूत करता है, उनकी प्रतिभा को पहचानता है और उनके सपनों को उड़ान देने में अहम भूमिका निभाता है. दिल्ली स्टेट बेस्ट टीचर अवॉर्ड उनके इसी समर्पण, मेहनत और शिक्षा के प्रति जुनून की पहचान है. उनके विद्यार्थी, परिवार और साथी शिक्षक भी उनकी इस उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहे हैं.

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