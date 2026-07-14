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CBSE का बड़ा फैसला: 10वीं पास सर्टिफिकेट के लिए R3 भाषा पास करना हुआ अनिवार्य, नया मूल्यांकन फ्रेमवर्क जारी

कक्षा 10 का पास सर्टिफिकेट पाने के लिए R3 भाषा पास करना होगा अनिवार्य ( FILE Photo )