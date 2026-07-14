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CBSE का बड़ा फैसला: 10वीं पास सर्टिफिकेट के लिए R3 भाषा पास करना हुआ अनिवार्य, नया मूल्यांकन फ्रेमवर्क जारी

कक्षा 10 का पास सर्टिफिकेट पाने के लिए R3 भाषा पास करना होगा अनिवार्य.

कक्षा 10 का पास सर्टिफिकेट पाने के लिए R3 भाषा पास करना होगा अनिवार्य
कक्षा 10 का पास सर्टिफिकेट पाने के लिए R3 भाषा पास करना होगा अनिवार्य (FILE Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 14, 2026 at 4:00 PM IST

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नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने तीसरी भाषा (R3) के मूल्यांकन को लेकर नया लैंग्वेज असेसमेंट फ्रेमवर्क जारी कर दिया है. CBSE बोर्ड ने साफ किया है कि कक्षा 10 का सेकेंडरी पास सर्टिफिकेट लेने के लिए छात्रों का R3 भाषा में उत्तीर्ण होना जरूरी होगा. हालांकि, इस वर्ष R3 की कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी. इसका मूल्यांकन स्कूल स्तर पर आंतरिक परीक्षा के माध्यम से होगा. वहीं, कक्षा 9 में R3 में असफल होने वाले छात्रों को कक्षा 10 में प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन उन्हें कक्षा 10 के दौरान इस भाषा को पास करना होगा.

CBSE के अनुसार, R3 यानी तीसरी भाषा की परीक्षा बोर्ड नहीं लेगा. प्रत्येक स्कूल अपने स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन के जरिए छात्रों का आकलन करेगा. बोर्ड का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य भाषा सीखने को अधिक व्यावहारिक और छात्र-केंद्रित बनाना है. स्कूलों को मूल्यांकन प्रक्रिया पारदर्शी और निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरी करनी होगी.

कक्षा 9 में फेल होने पर भी नहीं रुकेगा प्रमोशन

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई छात्र कक्षा 9 में R3 भाषा में सफल नहीं हो पाता है, तो केवल इसी आधार पर उसे कक्षा 10 में जाने से नहीं रोका जाएगा. ऐसे विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा. हालांकि, उन्हें कक्षा 10 के दौरान R3 भाषा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्र की पढ़ाई प्रभावित न हो, लेकिन भाषा सीखने की प्रक्रिया भी पूरी हो.

कक्षा 10 का प्रमाणपत्र R3 पास करने पर ही मिलेगा

CBSE ने कहा है कि सेकेंडरी स्कूल परीक्षा का पास सर्टिफिकेट तभी जारी किया जाएगा, जब छात्र R3 भाषा में भी सफल होगा. यदि कोई विद्यार्थी अन्य सभी विषयों में पास हो जाए, लेकिन R3 में असफल रहे, तो उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत पहले इस भाषा में सफल होना होगा. इसके बाद ही उसे कक्षा 10 का पास प्रमाणपत्र मिलेगा.

रिजल्ट से पहले मिलेगा दोबारा मूल्यांकन का अवसर

छात्रों को राहत देते हुए CBSE ने यह भी व्यवस्था की है कि यदि कोई विद्यार्थी कक्षा 10 में R3 भाषा में असफल रहता है, तो उसे अंतिम परिणाम घोषित होने से पहले पुनर्मूल्यांकन का एक अवसर दिया जाएगा. यदि छात्र इस पुनर्मूल्यांकन में सफल हो जाता है तो उसे R3 में उत्तीर्ण माना जाएगा और उसका पास सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा.

कक्षा 8 की भाषा व्यवस्था ही रहेगी जारी

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 8 में जिन तीन भाषाओं का अध्ययन छात्र कर रहे थे, वही तीन भाषाएं कक्षा 9 में भी जारी रहेंगी. इन तीन भाषाओं में से किसी एक को R3 के रूप में माना जाएगा. यानी छात्रों को नई भाषा चुनने की जरूरत नहीं होगी. इससे भाषा शिक्षा में निरंतरता बनी रहेगी और छात्रों को अतिरिक्त बोझ का सामना नहीं करना पड़ेगा. बता दें कि R3 भाषा के प्रभावी अध्ययन के लिए NCERT ने अपनी वेबसाइट पर R3 लैंग्वेज लर्निंग रिसोर्स उपलब्ध करा दिया है. स्कूल और छात्र इनका उपयोग कर भाषा सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बना सकते हैं.

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