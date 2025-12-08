ETV Bharat / state

317 महिला कांस्टेबल पुलिस बेड़े में शामिल, नए कानूनों और साइबर क्राइम का मिला विशेष प्रशिक्षण

राजस्थान पुलिस अकादमी में हुआ महिला आरक्षी बैच का दीक्षांत परेड समारोह.

Passing out Parade
317 महिला कांस्टेबल पुलिस बेड़े में शामिल (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 8, 2025 at 1:16 PM IST

जयपुर: राजस्थान पुलिस अकादमी में सोमवार सुबह महिला आरक्षी बैच का दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ. समारोह में महिला आरक्षियों की पासिंग आउट परेड और शपथ के बाद राजस्थान पुलिस के बेड़े में 317 नई महिला आरक्षी शामिल हो गई हैं. मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान पुलिस के मुखिया डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने महिला आरक्षियों के 98 और 99 बैच के परेड की सलामी ली.

नफरी की कमी से जूझ रही प्रदेश की पुलिस को महिला कांस्टेबल के रूप में नई ताकत मिली है. कार्यक्रम में राजस्थान पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे. आरपीए परेड ग्राउंड पर महिला आरक्षी कदम से कदम मिलाकर परेड में शामिल हुईं. महिला आरक्षियों के जोश और जुनून को देखकर मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने भी तालियां बजाकर उनकी हौसला अफजाई की.

दीक्षांत परेड को लेकर राजस्थान के डीजीपी को सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर मिला सम्मान : दीक्षांत समारोह के दौरान महिला आरक्षी बैच 98 और 99 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली महिला कांस्टेबल को डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने पुरस्कृत भी किया. समारोह में महिला आरक्षियों ने राष्ट्रीय ध्वज और संविधान के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ ली. इस मौके पर डीजीपी राजीव शर्मा ने महिला आरक्षी बैच के प्रदर्शन की तारीफ करते हुए उनका उत्साह बढ़ाया. उन्होंने कहा कि महिला आरक्षी बैच को तीन नए कानूनों के साथ ही साइबर क्राइम के बारे में विशेष प्रशिक्षण दिया गया है. सभी पुलिसकर्मी समाज में विश्वास हासिल करें और पुलिस का मान बढ़ाएं.

पढ़ें : आरपीएस दीक्षांत परेड समारोह : सीएम बोले- ईमानदारी पुलिस का सशक्त हथियार, दबाव में धैर्य और संयम जरूरी

नफरी की कमी दूर होगी, अपराध पर लगेगी लगाम : आरक्षी बैच 98 और 99 में शामिल 317 महिला कांस्टेबल को दूरसंचार, अपराधों की रोकथाम और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया है. ऐसे में माना जा रहा है कि इन पुलिसकर्मियों की नियुक्ति के बाद पुलिस बेड़े में नफरी की कमी तो दूर होगी ही, बल्कि अपराधों पर भी लगाम कसेगी. सोमवार को जिन 317 महिला आरक्षी पुलिस बेड़े में शामिल हुईं हैं, उनमें 76 दूरसंचार और 241 जनरल ड्यूटी कांस्टेबल शामिल हैं. समारोह में डीजी ट्रैफिक अनिल पालीवाल, राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक संजीब कुमार नार्जरी और अतिरिक्त निदेशक शंकर दत्त शर्मा सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे.

DGP RAJIV KUMAR SHARMA
JAIPUR PASSING OUT PARADE
WOMEN CONSTABLE BATCH
दीक्षांत परेड
RAJASTHAN POLICE

