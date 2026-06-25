रांची के जैप वन ग्राउंड में पासिंग आउट परेड, चार डीएसपी और नवनियुक्त आरक्षियों ने ली कर्तव्यनिष्ठा की शपथ
रांची के जैप वन ग्राउंड में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया. जिसमें चार डीएसपी और 334 आरक्षी शामिल हुए.
Published : June 25, 2026 at 4:33 PM IST|
Updated : June 25, 2026 at 5:38 PM IST
रांचीः झारखंड पुलिस की ताकत में और बढ़ोतरी हुई है. प्रशिक्षण के बाद चार डीएसपी और 334 आरक्षियों का गुरुवार को रांची के जैप वन ग्राउंड में भव्य पासिंग आउट परेड हुआ. राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने सभी पुलिसकर्मियों ने कर्तव्यनिष्ठा की शपथ भी ली.
सीएम की मौजूदगी में पासिंग आउट परेड
ट्रेनिंग पूरी करने के बाद गुरुवार को झारखंड के चार डीएसपी और 334 आरक्षियों का पासिंग परेड का आयोजन जैप वन ग्राउंड में किया गया . भारी बारिश के बीच पासिंग आउट परेड का आयोजन जैप वन ग्राउंड में किया गया. भारी बारिश के बावजूद न तो पुलिसकर्मियों का जोश कम हुआ और नहीं राज्य के मुख्यमंत्री का. सीएम हेमंत सोरेन ने तेज बारिश के बीच परेड का निरीक्षण किया. बारिश के बीच नव नियुक्त पुलिसकर्मियों का जोश देखते ही बन रहा था. सभी एक साथ कदमताल करते हुए परेड में शामिल हुए और अपने हौसले और जज्बे से सभी को आकर्षित किया.
आप सब राज्य के प्रहरीः मुख्यमंत्री
पासिंग आउट परेड के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि काफी लंबी ट्रेनिंग पीरियड के बाद पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ है, लेकिन सबसे सुखद बात है कि इन नव नियुक्त पुलिसकर्मियों में 25% यानी 81 महिलाएं भी हैं, जो अपने पुरुष सहयोगियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी नवनियुक्त पुलिसकर्मियों ने जो शपथ ली ये मात्र एक संदेश नहीं, बल्कि वो प्रतिज्ञा है जिससे भारत देश-दुनिया में सबसे बड़ा गणतंत्र बना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम खराब होने के कारण ही जैप वन परिसर में इस पारण परेड का आयोजन किया गया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नव नियुक्त पुलिस कर्मियों को संबोधन करते हुए कहा कि वे सभी राज्य के प्रहरी हैं और निष्ठा पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करें. सरकार उनके साथ हर वक्त खड़ी है.
12 महीने की ट्रेनिंग पूरी
आपको बता दें कि 336 आरक्षियों और चार डीएसपी की 12 महीने की ट्रेनिंग के बाद पासिंग आउट परेड आयोजित किया गया. इस पासिंग आउट परेड में 255 प्रशिक्षु आरक्षी और 81 महिला प्रशिक्षु आरक्षी शामिल रहीं. साथ ही चार डीएसपी के अलावा कई ऐसे नवनियुक्त आरक्षी भी थे जिन्हें अनुकंपा के आधार पर पुलिस में नौकरी मिली है.
ये भी पढ़ें-
बेहद गंभीर मुद्दों को लेकर भी जिलों के पुलिस कप्तान लापरवाह! नॉर्थ ईस्ट से जुड़े मामले को लेकर मुख्यालय नाराज
'वर्दी भत्ता दिलवा देहू हुजूर' पुलिस वालों ने गाने के माध्यम से उकेरा अपना दर्द, सरकार को लिखा गया पत्र
झारखंड के आईपीएस को मिली केंद्रीय प्रतिनियुक्ति, सुरेंद्र कुमार झा बीएसएफ में संभालेंगे डीआईजी की जिम्मेदारी