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रांची के जैप वन ग्राउंड में पासिंग आउट परेड, चार डीएसपी और नवनियुक्त आरक्षियों ने ली कर्तव्यनिष्ठा की शपथ

रांची के जैप वन ग्राउंड में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया. जिसमें चार डीएसपी और 334 आरक्षी शामिल हुए.

Jharkhand Police passing out parade
बारिश के बीच पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करते सीएम हेमंत सोरेन. (फोटो-सौ. आईपीआरडी झारखंड)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 25, 2026 at 4:33 PM IST

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Updated : June 25, 2026 at 5:38 PM IST

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रांचीः झारखंड पुलिस की ताकत में और बढ़ोतरी हुई है. प्रशिक्षण के बाद चार डीएसपी और 334 आरक्षियों का गुरुवार को रांची के जैप वन ग्राउंड में भव्य पासिंग आउट परेड हुआ. राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने सभी पुलिसकर्मियों ने कर्तव्यनिष्ठा की शपथ भी ली.

सीएम की मौजूदगी में पासिंग आउट परेड

ट्रेनिंग पूरी करने के बाद गुरुवार को झारखंड के चार डीएसपी और 334 आरक्षियों का पासिंग परेड का आयोजन जैप वन ग्राउंड में किया गया . भारी बारिश के बीच पासिंग आउट परेड का आयोजन जैप वन ग्राउंड में किया गया. भारी बारिश के बावजूद न तो पुलिसकर्मियों का जोश कम हुआ और नहीं राज्य के मुख्यमंत्री का. सीएम हेमंत सोरेन ने तेज बारिश के बीच परेड का निरीक्षण किया. बारिश के बीच नव नियुक्त पुलिसकर्मियों का जोश देखते ही बन रहा था. सभी एक साथ कदमताल करते हुए परेड में शामिल हुए और अपने हौसले और जज्बे से सभी को आकर्षित किया.

रांची के जैप वन ग्राउंड में पासिंग आउट परेड और सीएम हेमंत सोरेन का संबोधन. (वीडियो-सौ. आईपीआरडी झारखंड)

आप सब राज्य के प्रहरीः मुख्यमंत्री

पासिंग आउट परेड के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि काफी लंबी ट्रेनिंग पीरियड के बाद पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ है, लेकिन सबसे सुखद बात है कि इन नव नियुक्त पुलिसकर्मियों में 25% यानी 81 महिलाएं भी हैं, जो अपने पुरुष सहयोगियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगी.

Jharkhand Police passing out parade
पासिंग आउट परेड में सीएम हेमंत सोरेन, डीजीपी तदाशा मिश्रा व अन्य. (फोटो-सौ. आईपीआरडी झारखंड)

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी नवनियुक्त पुलिसकर्मियों ने जो शपथ ली ये मात्र एक संदेश नहीं, बल्कि वो प्रतिज्ञा है जिससे भारत देश-दुनिया में सबसे बड़ा गणतंत्र बना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम खराब होने के कारण ही जैप वन परिसर में इस पारण परेड का आयोजन किया गया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नव नियुक्त पुलिस कर्मियों को संबोधन करते हुए कहा कि वे सभी राज्य के प्रहरी हैं और निष्ठा पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करें. सरकार उनके साथ हर वक्त खड़ी है.

Jharkhand Police passing out parade
पासिंग आउट परेड में शामिल पुलिसकर्मी. (फोटो-सौ. आईपीआरडी झारखंड)

12 महीने की ट्रेनिंग पूरी

आपको बता दें कि 336 आरक्षियों और चार डीएसपी की 12 महीने की ट्रेनिंग के बाद पासिंग आउट परेड आयोजित किया गया. इस पासिंग आउट परेड में 255 प्रशिक्षु आरक्षी और 81 महिला प्रशिक्षु आरक्षी शामिल रहीं. साथ ही चार डीएसपी के अलावा कई ऐसे नवनियुक्त आरक्षी भी थे जिन्हें अनुकंपा के आधार पर पुलिस में नौकरी मिली है.

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Last Updated : June 25, 2026 at 5:38 PM IST

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