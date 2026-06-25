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रांची के जैप वन ग्राउंड में पासिंग आउट परेड, चार डीएसपी और नवनियुक्त आरक्षियों ने ली कर्तव्यनिष्ठा की शपथ

बारिश के बीच पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करते सीएम हेमंत सोरेन. ( फोटो-सौ. आईपीआरडी झारखंड )

रांचीः झारखंड पुलिस की ताकत में और बढ़ोतरी हुई है. प्रशिक्षण के बाद चार डीएसपी और 334 आरक्षियों का गुरुवार को रांची के जैप वन ग्राउंड में भव्य पासिंग आउट परेड हुआ. राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने सभी पुलिसकर्मियों ने कर्तव्यनिष्ठा की शपथ भी ली.

सीएम की मौजूदगी में पासिंग आउट परेड

ट्रेनिंग पूरी करने के बाद गुरुवार को झारखंड के चार डीएसपी और 334 आरक्षियों का पासिंग परेड का आयोजन जैप वन ग्राउंड में किया गया . भारी बारिश के बीच पासिंग आउट परेड का आयोजन जैप वन ग्राउंड में किया गया. भारी बारिश के बावजूद न तो पुलिसकर्मियों का जोश कम हुआ और नहीं राज्य के मुख्यमंत्री का. सीएम हेमंत सोरेन ने तेज बारिश के बीच परेड का निरीक्षण किया. बारिश के बीच नव नियुक्त पुलिसकर्मियों का जोश देखते ही बन रहा था. सभी एक साथ कदमताल करते हुए परेड में शामिल हुए और अपने हौसले और जज्बे से सभी को आकर्षित किया.

रांची के जैप वन ग्राउंड में पासिंग आउट परेड और सीएम हेमंत सोरेन का संबोधन. (वीडियो-सौ. आईपीआरडी झारखंड)

आप सब राज्य के प्रहरीः मुख्यमंत्री

पासिंग आउट परेड के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि काफी लंबी ट्रेनिंग पीरियड के बाद पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ है, लेकिन सबसे सुखद बात है कि इन नव नियुक्त पुलिसकर्मियों में 25% यानी 81 महिलाएं भी हैं, जो अपने पुरुष सहयोगियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगी.