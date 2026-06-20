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देश को मिले 259 जांबाज, शपथ परेड के बाद अग्निवीर बने भारतीय सेना का अभिन्न अंग

पौड़ी गढ़वाल: गढ़वाल राइफल रेजीमेंट सेंटर लैंसडाउन के भवानी दत्त जोशी परेड ग्राउंड में आज पूरे सैन्य परंपरा और सम्मान के साथ अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड संपन्न हुई. कसम परेड के बाद अब ये अग्निवीर भारतीय सेना के अभिन्न अंग बन गए हैं. इस गौरवशाली क्षण को देखने के लिए अग्निवीरों के परिजनों के साथ-साथ भारी संख्या में आम लोग भी मैदान में उपस्थित थे.

पासिंग आउट परेड की सलामी गढ़वाल राइफल रेजीमेंट सेंटर लैंसडाउन के कमांडेंट, ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी ने ली. भारत माता की आन, बान और शान की सुरक्षा की शपथ भी सेंटर कमांडेंट के द्वारा दिलाई गई. जिस समय अग्नि वीरों ने गढ़वाल राइफल रेजीमेंट की रॉयल रस्सी अपने कंधों पर रखी तो पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. इसके बाद अग्निवीर सैनिकों ने युद्ध स्मारक पर जाकर वीर शहीदों को सलामी दी. पासिंग आउट परेड के बाद अग्निवीरों के परिजनों ने उन्हें गले लगाया और माथा चूमकर देश की सेवा के लिए तत्पर रहने की शुभकामनाएं दी.

इस दौरान गढ़वाल राइफल्स रेजीमेंट सेंटर लैंसडाउन के कमांडेंट, ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी ने कहा कि, यह अग्निवीरों का छठा बैच है, जिसने 6 महीने तक बहुत कठिनता से ट्रेनिंग ली. आज 374 अग्निवीरों में से 259 अग्निवीरों ने शपथ पासिंग आउट परेड में भाग लिया. शेष अन्य अतिरिक्त ट्रेनिंग करने के लिए दूसरी जगह गए हुए हैं.